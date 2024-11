Fabián Bustos transmite seguridad en sus palabras, como lo hace la línea defensiva de cada pizarra que diseña. Además, es respetado por los hinchas merengues y acaba de meterse en la historia de Universitario de Deportes: con el buzo de DT logró el bicampeonato del club en el año del Centenario. El guía argentino recibió a Depor en Campo Mar para revivir el bicampeonato y, a su vez, hablar del posible regreso de Raúl Ruidíaz para la próxima temporada: “Yo hablé con él, quería venir, pero Seattle no quiso liberarlo. Ahora, él tiene la libertad de decidir”. También guarda la esperanza de que renueve Edison Flores y aclaró que sería imposible dirigir algún día al rival de siempre. “Ya estoy en la historia del club (Universitario)”, aseguró.

¿Qué se siente ser el entrenador campeón de Universitario en el año de su Centenario?

Me siento feliz por estar en la historia del club, que no es fácil. Es un logro compartido por como está la ‘U’ hoy, soy un bendecido porque Dios me puso en este lugar. Es un hermoso año, el camino fue muy lindo, pero me quedo con el recorrido.

¿Cómo se siente su mamá que haya salido campeón nacional, como lo hizo su hermano Carlos en Alianza Lima?

Está siempre pendiente de nosotros. Carlos está en Córdoba, yo después de la premiación viajaré a verla. Va a cumplir 81 años. Mi mamá está feliz por las cosas que nos bendice Dios. Es hermoso también por Carlos; mi otro hermano es Diego, quien trabaja en la práctica administrativa de Belgrano de Córdoba.

El 2025, el estadio Monumental cumplirá Bodas de Plata desde su inauguración....

Otra mochila más. Cuando vinimos, todo el mundo hablaba del Centenario, pero le explicaba que un equipo grande como la ‘U’ necesita pelear todos los años por ser campeón. Ahora, con los 25 años de la inauguración del Monumental vamos a intentar buscar el tricampeonato; así tiene que hacer los equipos grandes.

Otro objetivo futbolístico es mejorar la campaña de este año en la próxima edición de la Libertadores...

Últimamente no se ha competido muy bien en Copa Libertadores. Nosotros el año pasado competimos bien, pero no alcanzó. Hay que dar ese salto de calidad, no es fácil, pero se puede. Si la Libertadores se hubiese jugado en el segundo semestre hubiésemos estado con más rodaje y un poco más cerca de pasar a fase de grupos.

¿Cómo hizo para fortalecer al grupo y encontrar respuesta en sus jugadores tras las salidas de Diego Dorregaray y Christofer Gonzales?

No somos un plantel numeroso, somos veintitrés mayores y siete chicos que fueron la base de la reserva. Hay partidos que faltaban hasta ocho jugadores. El equipo se mantuvo firme, conseguimos puntos importantes y eso habla de que esos veintitrés estaban parejos.

En su momento, habló con Raúl Ruidíaz, pero Seattle Sounders no lo liberó. Ahora, sería distinto al quedar libre...

Para un jugador que es ídolo del club siempre estarán las puertas abiertas. Ahora, es un tema dirigencial. Conversé con él en su momento, conversó la dirigencia; él quería venir, pero no se pudo dar porque no lo liberó Seattle. Ahora si él tiene la libertad de poder decidir, puede ser un aporte para el club.

¿Hay opción de hacer un último esfuerzo por retener a ‘Orejas’ Flores?

A mí me encantaría. Yo ya se lo dije a la dirigencia que consigan que Edison se quede. Ahora, también depende de Atlas. El otro día cuando miraba las imágenes pospartido (Andahuaylas) sentí como que se estaba despidiendo, pero al otro día tuvimos una reunión y tuvimos una breve conversación con Manuel (Barreto), y sentí que estaba con ganas de seguir, así que debe tener muchos sentimientos encontrados. Ojalá podamos contar con él (Flores) el año que viene.

¿Es el título nacional más importante de su carrera como entrenador?

Sí, por lo que significa el año. Yo siempre traté de sacar le presión no por el Centenario, sino porque la ‘U’ tiene que pelear todos los años el campeonato. La realidad es que es un año único; hoy nos sacamos una mochila difícil, porque hemos ganado los dos clásicos, la gente solo se iba a poner contenta si ganábamos el bicampeonato.

Hay un feeling entre usted y el hincha. Jamás el hincha se imaginaría verlo dirigiendo en algunos años al eterno rival (Alianza Lima)...

No, imposible. Lo dije en Ecuador, por mi familia hago todo, y por necesidad familiar tengo que aceptar un trabajo, lo podría hacer, pero la realidad es muy difícil. Yo ya estoy identificado con la institución, siente el cariño de la gente como me han tratado, y como dice Edgardo (Adinolfi), mi asistente técnico, ya estamos en la foto, ya estamos en la historia del club, y es difícil ir a un rival.

En su momento se propondrá dirigir a una selección nacional. Hace poco, colegas ecuatorianos informaban que estaba en agenda para asumir ‘La Tricolor’...

Habían muchos candidatos, y el haber dirigido muchos años en Ecuador, ser campeón y dos veces subcampeón, seguramente ha estado mi nombre en una carpeta, pero a mí nadie de la Federación me habló. Sí algunos agentes, empresarios, periodistas, preguntaban, pero yo enfocado en lo que tenía que hacer acá (Universitario).

Por ahí puede haber una propuesta de la selección de Ecuador o Perú, más adelante, quién sabe...

Sí, me gustaría en un futuro. Tres o cuatro años más a lo mejor tengo alguna chance de trabajar en una selección, antes era algo que nunca se me pasaba por la cabeza.

¿Qué opina sobre la detención preliminar del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien habría incurrido en diversos actos delictivos como lavado de activos, extorsión y corrupción?

Es un tema que no sabía, no me corresponde hablar de eso. Tampoco estoy empapado del tema para poder decirte algo.





SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.