Choque de dos candidatas al título. Este sábado 26 de septiembre, no te pierdas un duelo clave por la Jornada 1 de la UEFA Nations League 2026-27: España vs. Inglaterra. Desde el Estadio de Wembley, mira el juego a través de la señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo, encuentro que arrancó a las 20:45 hora peninsular. Cabe destacar que este encuentro es válido por el Grupo C de la Zona A y en donde también se encuentran Chequia y Croacia.
¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27?
La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27.
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¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 en streaming?
RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27
- ⚽ Partido: España — Inglaterra
- 🏆 Competición: UEFA Nations League 2026-27
- 📅 Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- 🕛 Hora: 20:45 horas (España peninsular)
- 🏟️ Estadio: Wembley
- 📍 Ciudad: Londres
- 📺 TV: TVE La 1 HD
- 📱 Streaming: RTVE Play