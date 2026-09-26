Choque de dos candidatas al título. Este sábado 26 de septiembre, no te pierdas un duelo clave por la Jornada 1 de la UEFA Nations League 2026-27: España vs. Inglaterra. Desde el Estadio de Wembley, mira el juego a través de la señal de RTVE Play y TVE La 1 en directo, encuentro que comenzará a las 20:45 hora peninsular. Cabe destacar que este encuentro es válido por el Grupo C de la Zona A y en donde también se encuentran Chequia y Croacia.

La selección de España se prepara para enfrentar a Inglaterra por la UEFA Nations League 2026. Sintonice el partido en directo mediante La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
La selección de España se prepara para enfrentar a Inglaterra por la UEFA Nations League 2026. Sintonice el partido en directo mediante La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27.

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27 para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Acceso desde navegador web
  • Compatible con Smart TV
  • Compatible con Chromecast
  • Compatible con Android TV
  • Compatible con Apple TV
  • Compatible con tablets y ordenadores

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO España — Inglaterra por UEFA Nations League 2026-27

  • Partido: España — Inglaterra
  • 🏆 Competición: UEFA Nations League 2026-27
  • 📅 Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
  • 🕛 Hora: 20:45 horas (España peninsular)
  • 🏟️ Estadio: Wembley
  • 📍 Ciudad: Londres
  • 📺 TV: TVE La 1 HD
  • 📱 Streaming: RTVE Play
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC