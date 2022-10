Carlos Zambrano

El ‘Kaiser’ culmina su contrato con Boca Juniors este 2022. Y desde la institución esperan mantenerlo entre sus filas. El mismo Juan Román Riquelme, vicepresidente y director deportivo del cuadro azul y oro, ha señalado la intención que tiene el club de renovarle al ‘León’. “Estamos contentos de que (Juan) Ramírez haya renovado. Y, entre mañana y la semana que viene, Carlos Zambrano, quien termina contrato a fin de año, también va a renovar con Boca”, declaró en ESPN.

La decisión, entonces, está en el defensa central peruano, que también fue consultado sobre este tema luego de que su equipo empatara 2-2 con Independiente de Avellaneda y se coronara campeón del torneo argentino. “Sinceramente, tengo que hablarlo todavía. Lo dije en algún momento: quisiera disfrutar cada partido, cada momento, cada minuto que me toca en este club, que es lo más bonito que me ha podido pasar en mi carrera futbolística”, expresó Zambrano tras el cotejo.

“Pero vamos a ver”, prosiguió, “aún falta la semifinal de la Copa Argentina y espero que allí también salgamos campeones. Así que a disfrutar este momento que mañana tenemos que mentalizarnos en lo que viene”. Depor buscó a periodistas argentinos que cubren Boca Juniors para conocer las posibilidades de que el ‘León’ se mantenga en el club. Según, Tato Aguilera, de TyC Sports, aún no hay nada definido con el defensor nacional, “pero parece que no sigue en Boca”.

Una opinión similar tiene el periodista Luis Fregossi, conductor de Mundo Boca Radio/TV. “Ayer (el domingo), Carlos Zambrano volvió a señalar que le quedaban solo unos cuantos partidos en Boca. Yo creo que él tiene una decisión tomada. Me parece que va a ser muy difícil que se quede, prácticamente lo doy por descartado. Pero, bueno, esperemos, porque hay una oferta y todavía no la contesta”, indicó.

El hecho es que, al menos la dirigencia, quiere que el ‘León’ permanezca en el equipo. Ha tenido un buen desempeño en los últimos encuentros. “Creo que Carlos Zambrano estuvo a la altura. Tuvo partidos muy importantes: en La Plata con Gimnasia, con Independiente también tuvo una salvada milagrosa en el primer tiempo y terminó siendo importante dentro del campo del juego”, nos dice Fregossi. Y añade: “Es uno de los referentes y esa valía ya la demostró dentro (del campo). Ahora, fuera en la cancha, creo que le faltaba tener esos partidos en los cuales el hincha lo empieza a reconocer y creo que los tuvo en el final, así que merecido reconocimiento”.

En caso decida no renovar, ¿a dónde se iría el defensa de 33 años? No hay nada concreto. Pero según relató hace unos días la periodista Ángela Lerena, de TNT Sports, de no continuar en el equipo argentino, un posible destino del ‘Kaiser’ sería Alianza Lima, en la Liga 1 de Perú.

Luis Advíncula

El caso del ‘Rayo’ es diferente. Su contrato con Boca Juniors es hasta el 2024. En el mejor de los casos, pasaría dos temporadas más allá en la ciudad de Buenos Aires. “La intención de la dirigencia es que Advíncula se quede”, precisa el periodista Luis Fregossi.

Y es que ‘Bolt’ es titular en la defensa ‘Xeneize’, el puesto de lateral derecho es suyo, aunque en las últimas jornadas no le ha estado yendo bien, como él mismo ha reconocido. “Agradezco a mis compañeros que me vienen bancando, vengo de cagada en cagada, pero creo que ellos me están bancando”, declaró. Tiene también el apoyo de gran parte de la hinchada bostera, como le contó Lucho Torres, del Diario Xeneize, a esta redacción a inicios del mes.

Fregossi, además, evalúa así el desempeño del lateral peruano: “Después de aquella eliminación de Perú del Mundial, ha bajado notablemente su nivel. No es aquel Luis Advíncula que disfrutamos en el comienzo. Entiendo que hay una cuestión anímica que también tiene que ver y, sobre el final, también una cuestión física, porque terminó jugando muchos partidos y esto termina pesando, él mismo lo reconoció en una declaración luego de la consagración”.

“Lo importante es reconocer cuando las cosas no están saliendo bien, hacerse cargo. Creo que él empezó por ahí, eso está bien, y tiene espalda como para cambiar la historia”, añade el comunicador. Le toca al ‘Rayo’ pasar el mal momento que vive personalmente y volver a ese nivel que gustó en Boca Juniors.

Lo que les queda este año

Tras ganar la liga argentina, ahora Advíncula y Zambrano, junto a todo el plantel de Boca Juniors, buscarán adicionar un par de trofeos más al palmarés de la institución. El ‘Xeneize’ se encuentra en la semifinal de la Copa Argentina y este miércoles chocará contra Patronato en el estadio Bicentenario de San Juan. Será partido único (el ‘León’ no está convocado). Si el club azul y oro logra un triunfo, tendría que medirse en una hipotética final contra el ganador del duelo entre Banfield y Talleres.

Boca, al ser campeón de la Liga Profesional y de la Copa de la Liga, también ha obtenido un boleto para disputar la final del Trofeo de Campeones este 6 de noviembre. Su rival saldrá del cotejo entre los subcampeones de ambos torneos mencionados; es decir; del enfrentamiento entre Racing y Tigre.

A ambos títulos Boca Juniors ha puesto el ojo. Y será otra oportunidad para que el ‘Kaiser’ y el ‘Rayo’ sigan aupando trofeos con el club argentino.

TEMPORADA 2022 Luis Advíncula Carlos Zambrano Posición: Lateral derecho Defensa central Partidos jugados: 42 28 Minutos jugados: 3.712′ 2.227′ Partidos como titular 42 25 Goles 1 0 Asistencias 0 1

*Información de acuerdo a Transfermarkt.

