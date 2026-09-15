Desde el Estadio Martínez Valero, este martes 15 de septiembre es el turno de la Casa Blanca en la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. No te pierdas el juego de Real Madrid vs. Elche CF EN VIVO a través de la señal de Sky Sports HD desde México, encuentro que iniciará a las 13:30 hora CDMX . Los merengues se ubican en la segunda posición del campeonato español en este arranque, a solo 3 puntos del Barcelona, por lo que un triunfo será clave.

Señal de Sky Sports EN VIVO para ver la transmisión de Real Madrid vs. Elche EN DIRECTO, este martes 15 de septiembre, desde el Estadio Martínez Valero. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @elchecf / @realmadridcf)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Elche CF por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Elche CF por la Fecha 6 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.