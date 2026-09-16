Con la misión de obtener los tres puntos para continuar con la racha de victorias y mantener el puntaje perfecto, Barcelona recibirá a Racing este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou. El partido iniciará a las 13:30 horas de México y será televisado por Sky Sports. Con Lamine Yamal, Raphinha, Rodri, Pedri y Dani Olmo como sus principales figuras, el cuadro azulgrana se posiciona como favorito para llevarse el triunfo.
¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Racing por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?
En México podrás ver el FC Barcelona vs. Racing por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.
¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Racing por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?
Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.
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Hora, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Racing EN VIVO por LaLiga 2026-27
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Horario: 13:30 horas CDMX
- Canal TV: Sky Sports México
- Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona