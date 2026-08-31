Este lunes 31 de agosto, continúa el desarrollo de LaLiga de España y es el turno de uno de los equipos que apuntan a seguir como líderes del campeonato. Mira el partido de Barcelona vs. Rayo Vallecano a través de la señal de Sky Sports EN VIVO desde México, a partir de las 13:30 horas CDMX en el Spotify Camp Nou. Los blaugranas deben salir a obtener los 3 puntos para seguir en el liderato junto al Real Madrid, que ya consiguió un triunfo esta jornada.

Mira Sky Sports EN VIVO y sigue la transmisión de Barcelona vs. Rayo Vallecano, este lunes 31 de agosto 2026, por la jornada 3 de LaLiga. (Foto: @fcbarcelona / @rayovallecano / Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Jornada 3 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por la Fecha 3 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Hora, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2026-27

Fecha: lunes 31 de agosto de 2026

lunes 31 de agosto de 2026 Horario: 13:30 horas CDMX

13:30 horas CDMX Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona