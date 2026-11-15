España llega al último gran desafío de la fase de grupos de la Liga de Naciones con números que explican su condición de favorita: cinco triunfos consecutivos en el grupo A3 y 43 encuentros seguidos sin conocer la derrota. Sin embargo, el registro estará bajo presión este domingo ante Inglaterra, que aterriza en Madrid después de encadenar cuatro victorias, marcar 13 goles y recibir apenas uno. El Metropolitano será testigo de un pulso entre dos potencias europeas, con Lamine Yamal como una de las armas de Luis de la Fuente y Harry Kane al frente del intento de remontada de Thomas Tuchel. El liderato y la ventaja de campo para los cuartos de final estarán en juego.

¿Quieres saber cómo ver España vs. Inglaterra desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? En México, los aficionados podrán seguir el partido por SKY Sports HD y SKY+, mientras que en otros países de Centroamérica y el Caribe también estará disponible mediante las señales de Sky Sports. A continuación, te compartimos los números de canales y las opciones de streaming para disfrutar del encuentro.

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el partido España vs. Inglaterra en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir las carrera de la F1 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, España vs. Inglaterra por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma de streaming de SKY Sports HD en México que permite acceder a diferentes contenidos deportivos y competiciones internacionales. Entre su oferta figuran partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico (299 pesos mensuales) y Sky+ Premium (499 pesos mensuales). Una vez suscrito, también tendrás acceso a los servicios y contenidos incluidos en cada paquete.

Sky+ Básico: incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD.

ViX Premium, Star+ y Max.

Contenido en 4K.

1 equipo SKY.

Acceso a 1 dispositivo móvil.

Precio: 299.00 pesos al mes.

Sky+ Premium: incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD.

ViX Premium, Star+ y Max.

Contenido en 4K.

1 equipo SKY.

Acceso a 2 dispositivos móviles.

Precio: 499.00 pesos al mes.

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026

El partido entre España e Inglaterra corresponde a la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Madrid y definirá al líder del grupo A3.

PARTIDO ESPAÑA VS. INGLATERRA EN VIVO POR UEFA NATIONS LEAGUE Competición UEFA Nations League 2026 Fecha Domingo 15 de noviembre de 2026 Estadio Metropolitano Ciudad Madrid, España Horario en España 20:45 horas Horario en México (Tiempo del Centro) 13:45 horas Horario en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 13:45 horas Horario en Panamá 14:45 horas Horario en República Dominicana 15:45 horas Dónde ver en México SKY Sports HD Streaming en México SKY+ Transmisión en Centroamérica y República Dominicana SKY Sports HD Streaming alternativo en Latinoamérica ESPN y Disney+ Premium, según el país