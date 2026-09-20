Este domingo 20 de septiembre, no te pierdas la acción del partidazo de la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-27 con el turno de dos de los equipos que han iniciado con fuerza el campeonato doméstico y se encuentran persiguiendo al líder, el FC Barcelona. Mira el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid a través de la señal de Sky Sports EN VIVO desde México, a partir de las 08:15 horas CDMX en el Riyadh Air Metropolitano. Bajo las órdenes de José Mourinho, los merengues llegan al gran derbi de la capital española tras seis victorias en los primeros siete partidos del torneo español, registrando una sola derrota en su visita al Real Betis. Los colchoneros dirigidos por Diego Simeone, por su parte, llegan con confianza gracias a su solidez defensiva y ofensiva efectiva a una cita en la que, de ganar, superará en la tabla de posiciones a su clásico rival.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Fecha 7 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Hora, TV y dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga 2026-27

Fecha: Domingo, 20 de septiembre de 2026

Domingo, 20 de septiembre de 2026 Horario: 08:15 horas CDMX

08:15 horas CDMX Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid