Argentina recibe a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso internacional del año para ambas selecciones. El partido comenzará este martes 17 de noviembre de 2026 a las 8:00 p.m. de Argentina, 6:00 p.m. de Perú y ET en Estados Unidos, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT. Si quieres disfrutar de este espectáculo EN VIVO y GRATIS, la mejor opción para la comunidad hispana es sintonizar Telefe (Canal 11 de Buenos Aires) en señal abierta o seguir la transmisión oficial por Internet y otras plataformas digitales autorizadas.
La selección dirigida por Lionel Scaloni llega tras perder 2-1 ante Uruguay y utilizará el encuentro para evaluar nuevas sociedades en pleno recambio generacional. La Albiceleste afrontará el compromiso sin varios referentes habituales y con la posibilidad de dar minutos a futbolistas jóvenes como Nico Paz, Gianluca Prestianni y Agustín Giay. Costa Rica, ahora bajo el mando de Bryan Ruiz, buscará recuperarse de la derrota por 2-0 frente a Ecuador y cerrar su calendario internacional con una actuación competitiva. El historial favorece ampliamente a Argentina, que permanece invicta frente a los Ticos y ganó 3-1 el enfrentamiento más reciente, disputado en marzo de 2024 en Estados Unidos.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Costa Rica?
Mira de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Costa Rica.
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- Canales 80.5 de Flow
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
El duelo Argentina vs. Costa Rica será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo para seguir las acciones de este importante partido de preparación en la era post Lionel Messi :