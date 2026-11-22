Se termina la primera etapa del Apertura de la Liga MX. Chivas de Guadalajara se enfrenta a Cruz Azul hoy domingo 22 de noviembre del 2026 por la jornada 17 en el Estadio Akron a las 17:07 horas (CDMX). Un destacado compromiso donde ambos equipos buscarán el triunfo que les permita ser líderes del campeonato. Sigue los 90 minutos de este vibrante compromiso EN VIVO ONLINE por Telemundo Deportes.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO el partido Chivas vs. Cruz Azul HOY por la Liga MX?
Chivas y Cruz Azul se enfrentan hoy por la jornada 17 del Apertura 2026. La transmisión del partido va por Telemundo Deportes.
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¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): Permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: Incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: Ofrece canales locales, incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: Incluye Telemundo en planes con enfoque especial.