España y Cabo Verde se enfrentarán por primera vez en su historia en la jornada inaugural del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este lunes 15 de junio a las 12:00 pm ET / 3:00 pm hora de Praia / 6:00 pm horario peninsular español desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. ¿Quieres ver el partido España vs. Cabo Verde en vivo por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026 en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono? La transmisión oficial en Centroamérica estará a cargo de TiGo Sports.

¿Dónde mirar Tigo Sports EN VIVO, España vs. Cabo Verde hoy 15 de junio de 2026?

El partido inaugural del Grupo H del Mundial FIFA 2026 entre España y Cabo Verde podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el España vs. Cabo Verde EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial del partido inaugural desde el Estadio Azteca de Ciudad de México, incluyendo previa, análisis, comentarios y reacciones posteriores al encuentro que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué pasará con TiGo Sports tras ser adquirido por FOX?

FOX anunció en abril pasado la adquisición de las operaciones y producción local de TiGo Sports en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y, a partir de mayo, puso a disposición del público cuatro señales para sus suscriptores en estos países, combinando eventos regionales con derechos internacionales incluidos en su portafolio. El canal FOX estará disponible en televisión de paga, en la plataforma gratuita Tubi y posteriormente en FOX+ y el servicio de streaming FOX One.

El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales con talento local.

En el plano internacional, la oferta sumará torneos como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga a partir de la temporada 2026-2027, la Saudi Pro League y la Liga MX, además de derechos de fútbol femenino en México y Europa.

Asimismo, la programación incluirá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol de las Grandes Ligas (MLB), NASCAR, artes marciales mixtas, lucha libre AAA, Fórmula E, WRC, WEC y deportes universitarios de la Big Ten Conference.

FOX confirmó que mantendrá al talento local de Tigo Sports, con el objetivo de garantizar continuidad en las transmisiones y preservar el enfoque regional en la cobertura. Asimismo, si bien en países como Costa Rica los canales TiGo Sports y TiGo Sports 2 ya pasaron a llamarse FOX y FOX+, en el resto de los países centroamericanos mencionados la transición se concretará una vez finalizada la Copa del Mundo.

España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, estadio y dónde ver

Fecha : Lunes, 15 de junio de 2026

: Lunes, 15 de junio de 2026 Partido : España vs. Cabo Verde por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: España vs. Cabo Verde por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Horario : 9 am PT / 10 am Tiempo del Centro de CDMX / 12 pm ET / 3 pm hora de Praia / 6 pm horario peninsular español

: 9 am PT / 10 am Tiempo del Centro de CDMX / 12 pm ET / 3 pm hora de Praia / 6 pm horario peninsular español Canal TV : TiGo Sports / FOX y FOX+ (Costa Rica)

: TiGo Sports / FOX y FOX+ (Costa Rica) Streaming: Tigo Play App / FOX One (Costa Rica)