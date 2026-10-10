El Clásico Tapatío se vivirá desde el Estadio Jalisco, este sábado 10 de octubre. Por la señal de TUDN y Canal 5 en TV Abierta, no te pierdas la transmisión de Chivas de Guadalajara vs. Atlas desde las 19:00 horas CDMX , en un encuentro de pronóstico reservado entre 2 equipos que atraviesan un gran momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Por ahora, Chivas va tercero con 18 puntos, mientras que Atlas se ubica sexto con 17 unidades, ambos dentro de zona de playoffs.

Cobertura televisiva del choque Chivas vs. Atlas por la Liga MX. Emisión disponible en televisión abierta por Canal 5 y en plataformas digitales mediante la señal de TUDN. | Crédito: @chivas / @atlasfc / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por la Liga MX?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Atlas en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Atlas por la Liga MX?

El encuentro entre América vs. Monterrey podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Chivas de Guadalajara vs. Atlas por la Liga MX

Detalle Información Partido Chivas vs. Atlas Competición Liga MX - Fecha 11 Fecha Sábado 10 de octubre del 2026 Horario 19:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Jalisco Ciudad Jalisco