Este martes 6 de octubre, España visitará a Croacia por la jornada 4 de la UEFA Nations League 2026/27. El partido se realizará en el Stadion Poljud de Split, a las 20:45 horas (peninsular). Los actuales campeones del mundo son líderes invictos del grupo y el nivel que vienen mostrando ilusiona a más de uno. Por la seguidilla de compromisos, Luis de la Fuente tendrá que meter mano al once y dará minutos a jugadores que no fueron utilizados en los últimos compromisos.

Lamine Yamal seguirá como principal referente en la ofensiva. El hombre del Barcelona se está luciendo cada vez que pisa el área rival. Es eficaz y su capacidad de gambetear le permite a España ganar espacios cuando el rival toma un rol defensivo. La dupla central Cubarsí y Huijsen iniciará las acciones. Ambos futbolistas tendrán el rol de controlar la presión croata.

Croacia afronta este compromiso en medio de un ambiente de incertidumbre. La selección balcánica viene de sufrir una contundente goleada por 7-0 ante Inglaterra en Wembley, resultado que generó críticas y puso nuevamente bajo la lupa al cuerpo técnico. Tras aquella dura derrota, Luka Modric, uno de los principales referentes del equipo, no ocultó su malestar y calificó el resultado como una verdadera vergüenza.

¿Dónde ver España — Croacia EN DIRECTO por TV y Online?

El partido España — Croacia por la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 se emitirá en abierto en La 1 y en streaming gratuito por RTVE Play en todo el territorio español, el martes 6 de octubre a las 20:45 (hora peninsular) . La siguiente tabla resume cómo verlo por región/comunidad autónoma, priorizando la señal de RTVE.

Región / Ciudad principal Canal TV (TDT / plataforma) Streaming RTVE Play Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada…) La 1 de TVE (TDT, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV) RTVE Play web, app móvil y Smart TV Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel) La 1 de TVE (TDT y operadores de pago) ​ RTVE Play en abierto en todo Aragón Asturias (Oviedo, Gijón) La 1 de TVE en TDT y plataformas de TV de pago ​ RTVE Play en cualquier dispositivo con internet ​ Illes Balears (Palma, Ibiza) La 1 de TVE TDT; dial correspondiente en operadores de TV RTVE Play disponible sin restricciones geográficas en España Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tfe.) La 1 de TVE versión Canarias en TDT y plataformas RTVE Play (ajusta a horario local, 20:00 si se emite en simultáneo) Cantabria (Santander) La 1 de TVE en abierto (TDT y TV de pago) RTVE Play en web/app/Smart TV Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo…) La 1 de TVE TDT; señal nacional desde el Carlos Belmonte RTVE Play, directo Copa del Rey Albacete–Real Madrid Castilla y León (Valladolid, León…) La 1 de TVE en TDT y plataformas RTVE Play disponible en todo el territorio nacional Cataluña (Barcelona, Girona…) La 1 de TVE TDT; también en Movistar Plus+ y otros RTVE Play con acceso gratuito en España Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante) La 1 de TVE en abierto por TDT RTVE Play en web, app y Smart TV Comunidad de Madrid (Madrid) La 1 de TVE TDT y operadores (Movistar, Orange, Vodafone…) RTVE Play streaming en directo del partido ​ Extremadura (Mérida, Cáceres, Badajoz) La 1 de TVE en TDT y TV de pago ​ RTVE Play disponible en todo el país Galicia (A Coruña, Vigo…) La 1 de TVE TDT; diales equivalentes en TV de pago RTVE Play con señal nacional en directo ​ La Rioja (Logroño) La 1 de TVE por TDT y plataformas RTVE Play (app, web, Smart TV) Navarra (Pamplona) La 1 de TVE TDT y TV de pago RTVE Play disponible en España País Vasco (Bilbao, Donostia, Vitoria) La 1 de TVE en TDT y plataformas (Movistar, Euskaltel…) RTVE Play con señal en directo de Copa del Rey Región de Murcia (Murcia, Cartagena) La 1 de TVE en abierto por TDT ​ RTVE Play en cualquier dispositivo conectado Ceuta La 1 de TVE (TDT y operadores locales) RTVE Play accesible con IP española ​ Melilla La 1 de TVE en TDT RTVE Play disponible en todo el territorio español

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España — Croacia EN DIRECTO por la jornada 4 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España — Croacia EN DIRECTO ONLINE desde cualquier lugar.

Dónde ver por TV y online el partido España — Croacia

España vs. Croacia es por la cuarta jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones UEFA 2026/27. Conoce a qué hora ver el partido en RTVE Play y La 1.

Partido: España — Croacia

Fase: Jornada 4 del Grupo A3

Torneo: UEFA Nations League 2026/27

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo de Madrid

Sede: Stadion Poljud - Croacia

Transmisión: RTVE Play y La 1