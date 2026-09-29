Las selecciones de España y Croacia chocarán en el M Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este martes 29 de septiembre por la Fecha 2 del Grupo C de la UEFA Nations League 2026. El compromiso, que iniciará a las 2:45 pm en Estados Unidos (ET), 8:45 pm en España y 12:45 pm en CDMX, apunta a ser muy emocionante. Si lo quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de TVE La 1 HD y RTVE Play. En las siguientes líneas te explicaré cómo.
¿Cómo ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España - Croacia por UEFA Nations League 2026?
La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el partido España - Croacia por la UEFA Nations League 2026.
- Dial 1 de Movistar Plus+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone TV
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV (Andorra)
¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España - Croacia por UEFA Nations League 2026 en streaming?
RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre España y Croacia por la UEFA Nations League 2026 para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permite acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
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