La historia que empezó el 17 de agosto de 2005 hoy llega a su final. Lionel Andrés Messi Cuccittini se despide de su amada Albiceleste. Serán 90 minutos eternos, donde veremos por última vez al ídolo que nos hizo llorar de emoción, que nos demostró que en la vida siempre nos vamos a caer, pero también nos vamos a levantar. El jugador que nos hizo vibrar cada vez que tocaba el balón y nos regaló la tercera estrella. El Monumental será el escenario donde todo un país se pondrá en pie para agradecer a Leo.

Si bien el rival es Benín, en estos tipos de partidos, el análisis del compromiso queda de lado. El punto de atención estará en Messi. La AFA alista un homenaje para el 10 y los campeones del mundo en Qatar 2022. Será una noche emotiva que quedará registrada en los libros de historia.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Argentina vs. Benín EN VIVO y EN DIRECTO hoy por amistoso internacional FIFA con Lionel Messi. (Foto: Composición El Comercio Mag)

¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi?

Argentina cierra su participación en esta fecha FIFA ante Benín. Además, el compromiso será la despedida de Lionel Messi de la selección. La cita está pactada para las 20:00 horas (horario argentino) en el Estadio Monumental de River Plate. Revisa los horarios del amistoso según tu localidad.

Ciudad de México: 17:00 horas

Costa Rica: 17:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

Guatemala: 17:00 horas

Honduras: 17:00 horas

Nicaragua: 17:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Panamá: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

España (Península): 01:00 horas (del miércoles 7 de octubre)

¿A qué hora empieza la despedida de Messi en Estados Unidos?

Lionel Messi es ídolo en Inter Miami y, si te encuentras en Estados Unidos, te compartimos los horarios para que puedas ver su despedida de la selección argentina.

Hora del Pacífico (PT) (ej. Los Ángeles): 16:00 horas

(ej. Los Ángeles): 16:00 horas Hora de la Montaña (MT) (ej. Denver): 17:00 horas

(ej. Denver): 17:00 horas Hora del Centro (CT) (ej. Chicago, Houston): 18:00 horas

(ej. Chicago, Houston): 18:00 horas Hora del Este (ET) (ej. Miami, Nueva York): 19:00 horas

¿Dónde ver la despedida de Lionel Messi?

El último partido de Lionel Messi de la selección argentina y el homenaje que alista la AFA serán transmitidos EN VIVO para el territorio argentino por los canales TyC Sports y Telefe. En streaming, el duelo se podrá ver por: TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

¿En qué canal ver la despedida de Lionel Messi en México, Estados Unidos, España y otros países?

La guía de canales para que puedas ver EN VIVO y ONLINE el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina.

Brasil: SporTV y Globoplay

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO y ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

México: ViX

Nicaragua: ViX y NicaSports

Panamá: ViX

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

Estados Unidos: ViX y TUDN Radio.

¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi con Argentina?

El legado de Lionel Messi con la selección argentina es histórico. Ganó seis títulos:

Mundial Sub-20 2005

Medalla de oro en Pekín 2008

2 Copas América en 2021 y 2024

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

¿Cuántos goles anotó Lionel Messi con Argentina?

Lionel Messi regaló 125 goles a la selección argentina. Siempre estuvo presente cuando el equipo lo necesitó y se convirtió en el principal referente en la ofensiva.

¿Dónde es y a qué hora empieza el Fan Fest “Gracias, Leo”?

El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” se realizará el 6 de octubre en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA. Desde las 12:00 horas hasta las 00:00 horas del día siguiente, los hinchas podrán disfrutar de un show musical, entretenimiento, gastronomía, juegos, experiencias interactivas, etc. Además, la AFA indicó que artistas, reconocidos influencers y streamers e invitados sorpresa participarán en el evento.

Se transmitirá EN VIVO el partido Argentina vs. Benín en una pantalla gigante de última tecnología.

Kapanga se presentará a las 18:30 horas, mientras que el show de La T y La M iniciará a las 19:30 horas.