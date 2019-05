Uruguay vs Nueva Zelanda vía DirecTV Sports: chocan por el Grupo C del Mundial Sub 20 2019

Sigue las incidencias del Uruguay vs. Nueva Zelanda (EN VIVO | ONLINE | DIRECTO) por la tercera jornada del grupo C del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Sigue las incidencias del encuentro este jueves, desde las 11:00 horas (horario peruano), en el estadio Widzew Łódź, con la transmisión y narración de la señal de DirecTV Sports. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.

Ambas selecciones, ya clasificadas a los octavos de final del certamen, definen el liderato de la serie que los enfrenta. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Uruguay vs. Nueva Zelanda | Horarios del partido:

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Uruguay y Nueva Zelanda sellaron matemáticamente su clasificación a la siguiente instancia en la jornada previa del grupo C, tras imponerse a Honduras y Noruega, de manera respectiva.

Los 'Kiwis', que siguieron el ejemplo del combinado sudamericano para firmar su segunda victoria consecutiva en el Mundial Sub 20, se ubican en el primer lugar de la tabla por diferencia de goles.

Previamente, en la fecha inaugural, Nueva Zelanda debutó con un triunfo 5-0 frente a Honduras y Uruguay venció 3-1 a Noruega.

