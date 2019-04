Uruguay vs. Paraguay por el hexagonal final: juegan por jornada 1 del Sudamericano Sub17

Uruguay vs. Paraguay se ven las caras ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la primera jornada del hexagonal del Sudamericano Sub 17 , en el estadio de la Universidad San Marcos de Lima (Perú), desde las 6:50 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Se viene un gran duelo entre charrúas y guaraníes por el torneo para el Mundial Sub20.

Este partido es transmitido en exclusiva por la señal de Movistar Deportes, canales 03 y 703 HD, así como México también lo pasa a través de Univisión Deportes.

Uruguay y Paraguay arrancan su camino en el hexagonal final que repartirá 4 cupos al Mundial Sub 17 que se realizará este año en Brasil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Ambos salieron del disputado grupo B del Sudamericano, que terminó con 4 selecciones empatadas con 7 puntos y uno sin sumar alguno (Colombia).

Uruguay, por mejor diferencia de goles (+3), avanzó como primero. Paraguay fue segundo con +1, los mismos que Argentina, pero con mayor cantidad de goles marcados, 8 contra 7. Brasil se quedó con -1, tras caer goleado 3-0 ante los albicelestes, y no avanzó al hexagonal.

La escuadra charrúa disputó su último partido de fase de grupos ante Paraguay (en la fecha final descansó), cayendo por 3-2, por lo que este nuevo choque tiene sabor a revancha.

La jornada comenzará con el partido entre Chile vs. Ecuador (4:30 p.m.), sigue con el Uruguay vs. Paraguay (6:50 p.m.) y cierra con el Perú vs. Argentina (9:10 p.m.).

Uruguay vs. Paraguay: horarios en el mundo

17:50 horas en México | Univision

18:50 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:50 horas en Venezuela, Bolivia | Movistar Deportes

20:50 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

00:50 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

02:50 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

07:50 horas del miércoles en China

08:50 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Uruguay vs. Paraguay: alineaciones probables

Uruguay : Ignacio Suárez, Joaquín Sosa, Pedro Milans, Ignacio Velázquez, Bruno Vera, Santiago Cartagena, Matías Ocampo, Braulio Guisolfo, Matías Arezo, Cristian Olivera, Maximiliano Juambeltz.



Paraguay: Antonio González, Santiago Ocampos, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Wilder Viera, Matías Galarza, Diego Fernández, Junior Noguera, Diego Duarte, Fernando Presentado.

