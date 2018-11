Uruguay vs. Francia se miden EN VIVO en un encuentro que podría calificarse como la 'revancha' tras el duelo en el Mundial Rusia 2018, EN DIRECTO desde el Stade France de París. Sigue la transmisión y narración del duelo entre Griezmann y Suárez a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) en amistoso internacional 2018. Mira los goles y el minuto a minuto por la web de Depor.com.



La Selección de Uruguay se topa de nuevo con la Selección de Francia, campeón mundial y su verdugo en Rusia hace cuatro meses, este martes (20h00 GMT) en París, en un amistoso que cierra el curso 2018 de la Celeste y que le servirá para probar piezas de cara a la Copa América 2019.

Sin duda, el Uruguay vs. Francia será una revancha descafeinada, en una noche fría en el Estadio de Francia, en la que la temperatura rondará los cero grados e incluso se pueden registrar nevadas.

Lejos queda la efervescencia del verano ruso y los cuartos en Nizhni Nóvgorod cuando la Celeste cayó (2-0) con goles de Raphael Varane y Antoine Griezmann, que no celebró por respeto a la que considera su segunda patria.

Uruguay vs. Francia: 'El Matador' juega en casa



Pero a poco más de medio año para la Copa América que se disputará en Brasil, Uruguay dispone de una buena oportunidad de medirse a los mejores en esta ventana de noviembre.

El viernes perdió por la mínima (1-0) ante Brasil en Wembley con un penal convertido por Neymar y este martes visita a una campeona del mundo herida tras caer 2-0 ante Holanda en la Liga de Naciones, una derrota que unida al empate este lunes de la Oranje en Alemania (2-2) privó a Francia de un puesto en la 'Final Four'.

Además las circunstancias se han puesto en contra del profesor Óscar Tabárez, que ha vivido una pesadilla para configurar su lista para el Uruguay vs. Francia.

Una insólita colección de bajas para el Uruguay vs. Francia, empezando por el capitán Diego Godín, su compañero en el Atlético José María Jiménez o el histórico portero Fernando Muslera, ha diezmado a la dos veces campeona mundial.

Pero muchas veces un problema lleva consigo una oportunidad. Y el veterano preparador ha tenido las manos libres para probar jugadores de cara al torneo continental del próximo año.

Ante Brasil debutaron Bruno Méndez y Mathías Suárez, que normalmente repetirán ante Francia.

"Nos dejaron muy contentos porque era un partido difícil para debutar, pero tenían todo nuestro apoyo, confianza y los chicos hicieron un gran partido", declaró Edinson Cavani a medios uruguayos previo al Uruguay vs. Francia.

'El Matador', que juega en casa en la capital francesa, es junto a Luis Suárez el gran referente del joven grupo uruguayo. Fue el centro de todas las miradas este lunes en la víspera del Uruguay vs. Francia.

"Es eficaz y generoso, forma parte de los grandes atacantes del mundo. Es mejor tenerlo en tu equipo", dijo en rueda de prensa el preparador galo Didier Deschamps a horas del inicio del Uruguay vs. Francia.

"Es uno de los futbolistas más solidarios, tenemos dos puntas excepcionales", añadió Tabárez.

Uruguay vs. Francia: 'Momento de acople'



"Es un momento de acople, de incorporar compañeros y siempre hay que ajustar cosas. Hay muchos desafíos lindos, se viene la Copa América y estos cotejos ante rivales de categoría sirven para seguir creciendo", dijo Cavani sobre la reconstrucción de la Celeste tras el Mundial.

Ante Brasil Tabárez apostó por un prometedor triángulo en el medio; con Lucas Torreira, que volvió a demostrar su alta capacidad como cierre defensivo, acompañado por Rodrigo Bentancur, de solo 21 años y brillante en este inicio de campaña con la Juventus, y Matías Vecino, consolidado en el Inter.

Enfrente, Francia despide el año ante su afición todavía sufriendo la resaca de su segunda estrella mundial. Su seleccionador, Didier Deschamps, ha optado lógicamente por la continuidad del grupo, a pesar de que algunos jugadores no pasan por su mejor momento.

"Jugamos ante nuestros hinchas y aunque sea un amistoso, debemos poner las cosas en orden", dijo Griezmann tras caer frente a Holanda.

"El Uruguay vs. Francia toma otra dimensión, es un amistoso contra un equipo que no considera ningún partido como amistoso. Es nuestro último partido y no podemos permitirnos finalizar un año tan bonito con un resultado negativo", añadió el domingo en rueda de prensa el fenómeno de 19 años Kylian Mbappé.

Uruguay vs. Francia: alineaciones probables



Selección de Francia: Lloris (cap.) - Pavard, Rami, Sakho, F. Mendy - Ndombele, Kante, Matuidi - Mbappé, Griezmann, Giroud. DT: Didier Deschamps (FRA)

Selección de Uruguay: Martín Campaña - Suárez, Bruno Méndez, Cáceres, Laxalt - Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde - Luis Suárez (cap), Cavani. DT: Oscar Tabárez (URU)



Árbitro: Damir Skomina (SLO)



AFP