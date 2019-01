Cueva pone la alegría en Krasnodar con bromas a sus compañeros [VIDEO]

Su nombre es tendencia en Argentina por el interés que ha mostrado Independiente por tenerlo en sus filas, aunque es difícil. Aún así, Christian Cueva siempre trata de estar de buen humor y, fiel a su costumbre, es quien pone al 'centro' a sus compañeros en los entrenamientos de FC Krasnodar y eso ha quedado registrado en un video de YouTube.

El peruano fue la atracción en la pretemporada del equipo en Marbella, España, por las bromas que empezó a gastarse con el brasileño Ari, quien se ha vuelto su amigo dentro del club. Con él es quien salen sus locuras.

'Aladino' le hace muecas a Ari mientras este trata de no inmutarse. La cámara lo filma y Christian Cueva se pone más chistoso aún. A un lado, el brasileño trata de no reír, aunque no podía contenerse por mucho tiempo.

Luego le llegó el vuelto. El brasileño lo agarró del cuello y empezó a bromearlo con su corte de cabbelo. Esa cresta mohicana que usa desde hace mucho y que le ha generado muchas bromas al también jugador de la selección peruana.

Pero ahí no quedó todo. Los sudamericanos se volvieron a juntar, pero esta vez para intentar hacerle un banquito a un compañero del club. El peruano se arrodilló detrás de un ruso y Ari lo empujó. Trastabilló, no cayó, pero la risa del peruano y brasileño fue inevitable.