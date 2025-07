En concordancia con lo que viene sucediendo en el último tiempo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no deja de estar en el ojo de la tormenta. Hace unos días, se confirmó que el directorio, encabezado por su presidente Agustín Lozano, estableció el adelanto de las elecciones para la Junta Directiva del periodo 2025-2029 y esta se llevará a cabo el 18 de agosto, y no en diciembre como estaba previsto.

Esto, por supuesto, encendió la polémica alrededor del máximo ente rector del fútbol peruano y puso en el ojo de la tormenta a Agustín Lozano. En una votación de 6 contra 5, con el voto dirimente del presidente de la FPF, se llevó a cabo un cambio que no estaba previsto hace unas semanas, lo que modificó las reglas del juego para unos comicios que serán claves para el futuro de nuestro balompié.

Tras las críticas por parte de la opinión pública, Freddy Ames, miembro de la actual Junta Directiva, salió al frente y defendió esta decisión promovida por Agustín Lozano. En una reciente entrevista con Fútbol Como Cancha, el también mandamás de Deportivo Coopsol justificó el adelanto de las elecciones y calificó la medida como “conveniente”.

“El presidente de la federación decidió adelantar las elecciones y tiene todo el derecho de hacerlo. Hay que elegir al nuevo comando técnico y es importante que la nueva junta directiva dé estos pasos. Es conveniente el adelanto”, sostuvo en el programa de RPP Noticias.

Freddy Ames es el presidente de Deportivo Coopsol. (Foto: Difusión)

En esa misma línea, el directivo remarcó que la actual Junta Directiva no se está aferrando al cargo y esta decisión no tiene nada que ver con una posible reelección de Agustín Lozano. De momento, el presidente de la FPF no ha confirmado ni negado que vaya a presentar una lista para los comicios del próximo 18 de agosto en la Videna.

“Nosotros no nos aferramos a ningún cargo. Desde el punto de vista financiero e inversión, y apoyo a los clubes, es positivo. Hay cuestionamientos por los resultados deportivos, que al final no es un tema de la FPF sino también de los clubes. Su decisión es personal. Lo que ha hecho en el tiempo es un concepto positivo”, agregó.

Por otro lado, Freddy Ames también fue consultado sobre el acercamiento que ha tenido Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, con la FPF. Según se supo hace unas semanas, el exjugador dejará la institución de Ate para asumir un nuevo rol dentro de la federación, el cual todavía no ha sido confirmado de manera oficial.

“Hay tres personas que son evaluadas. Ha hecho una buena labor al frente de Universitario al ponerlo en orden, también en lo deportivo. Demuestra capacidad y sería una buena posibilidad. No estoy autorizado de decir los otros nombres”, comentó.

Finalmente, el presidente de Coopsol habló sobre el trabajo realizado por Óscar Ibáñez en la Selección Peruana, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Jorge Fossati. Aunque la clasificación al Mundial del 2026 está descartada, Ames aseguró que su el exportero hubiera llegado antes, la situación sería diferente.

“Tiene mejor trabajo de grupo y es difícil lograr el objetivo. Su hubiese entrado antes, las cosas quizás se daban diferentes que el anterior entrenador. Si sigue, lo determinará la nueva Junta Directiva de la federación”, puntualizó, dando a entender que los próximos encargados de la FPF determinarán su continuidad o salida.

Agustín Lozano viene siendo cuestionado por el adelanto de elecciones en la FPF. (Foto: GEC)

