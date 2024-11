Pensando en la temporada 2025, Alianza Lima designó a Franco Navarro como nuevo director deportivo de la institución. Desde la escuadra blanquiazul buscan reforzar la identidad para este nuevo periodo y acudieron a uno de los ex futbolistas que siempre mencionó ser hincha del cuadro victoriano. El ex delantero tendrá su primera experiencia en este puesto y se mostró muy expectante de lo que pueda suceder y explico también cómo será su método de trabajo en la búsqueda de éxitos en tienda ‘íntima’

“Es un honor, es un placer. La felicidad es imposible describirla en palabras. Contento de estar acá y empezar un nuevo reto, todo pensando en el crecimiento y beneficio del club. Esperemos que sea con toda naturalidad. Todo lo que hemos hecho en el fútbol, plasmarla con otra visión, dando seguridad al cuerpo técnico que va a encargarse de la dirección del equipo”, contó Navarro en Alianza Lima TV.

Además, reveló qué tan identificado se siente con la institución: “Cada vez que vengo a Matute dirigiendo un equipo siempre ha sido un placer. Toda la vida siempre hemos tenido una buena relación, pero ya ser parte es distinto. Me ha tocado venir a los 14 años y estar un año en las divisiones menores. He dirigido y jugado en el 95, en mi retiro. Hice un gol el día de mi cumpleaños que Sur me lo cantó, es inolvidable y el 2002 que me tocó estar frente al equipo”.

Para Franco, la experiencia ganada con el paso de los años será un factor importante en el desarrollo de la temporada, resaltando también que todo lo realizado será en beneficio del equipo. Además, Navarro expresó que desde la interna se busca “un Alianza que tenga alegría y que crea en el proyecto, trabajo que vamos a realizar”.

Franco Navarro vuelve a trabajar en Alianza Lima luego de 22 años. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuál es el objetivo de Alianza Lima con Franco Navarro?

Si bien será su primera vez ocupando el cargo de director deportivo, Franco Navarro contó cuál es fin de su designación: “El objetivo principal es que el equipo encuentre una identificación permanente, que el proyecto que va a ser desde las raíces de los menores. Vamos a evaluar y acercar gente identificada con el club que tenga esa capacidad y ganas de trabaja. Que sea un proyecto sostenido a largo plazo y armar un equipo para encontrar y conseguir el objetivo que todos queremos. Estar en una posición de honor que este equipo merece”.

Respecto al nuevo comando técnico, evitó dar algunas pistas, pero confirmó que se esperará la designación del DT para comenzar a definir los próximos fichajes: “Los buenos jugadores que vamos a incorporar son los que el nuevo cuerpo técnico requiere. El mercado normalmente es de Uruguay, Colombia o Brasil, pero lo vamos a ir a buscar en el lugar que corresponda y, cuando nos reunamos con el nuevo cuerpo técnico, saldrán los nombres”.

Por último, dejó un mensaje al hincha de Alianza Lima: “Entiendo y siento lo mismo cuando no se logran los objetivos, pero no hay tiempo de mirar para atrás, hay que pasar la página rápidamente y prepararse para los próximos retos. Alianza Lima en especial se va a preparar en el 2025 para estar en el lugar que merece”.

Franco Navarro fue futbolista de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

El ‘Pepón’, quien durante el 2024 fue entrenador de Sport Huancayo, asumirá como director deportivo de Alianza Lima y trabajará de la mano con José Bellina –gerente deportivo– y Federico Flores –secretario técnico– en la conformación del plantel para la próxima temporada, además de la elección del director técnico que reemplazará a Mariano Soso.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





