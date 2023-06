EL CONTEXTO

Cuando Alianza Lima salió campeón nacional en noviembre de 2022, en La Victoria se trazaron dos metas para el año entrante: lograr el tricampeonato y trascender en la Copa Libertadores . Es por eso que, entre otras cosas, se le renovó la confianza a Guillermo Salas y su comando técnico. ‘Chicho’ fue clave en la remontada blanquiazul que le permitió jugar y ganarle la final a Melgar. Además, mantuvo la base del bicampeón, donde destacaban Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, entre otros.

A ellos se sumaron nombres de jerarquía, como Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Pablo Sabbag y Christian Cueva. Futbolistas que, con su rodaje internacional y con experiencia en selección para la mayoría, podían darle ese salto de calidad que le Alianza Lima clasificar a los octavos de final, algo que no ha podido lograr desde 2010 con Gustavo Costas a la cabeza.

LO BUENO

1) SE ACORDÓ DE GANAR

Puede sonar conformista, pero antes de pensar en una clasificación Alianza Lima tenía que volver a ganar en la Copa Libertadores. Ya eran 30 partidos (5 empates y 25 derrotas) desde aquel triunfo 1-0 sobre Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional, con gol del ya retirado José Carlos Fernández . Fue una mochila que cada participación se iba volviendo más pesada, a tal punto de convertirse en la racha más larga de un equipo sudamericano en este torneo. Pero bien dicen que no hay mal que dure mil años y fútbol que lo resista. El 20 de abril Alianza Lima visitó Asunción para medirse con Libertad, que había arrancado el torneo ganándole a Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

Los goles de Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag rompieron esta racha que ya sumaba 11 años. Además, lo ponía en una posición expectante en la tabla, ya que sumaba cuatro de seis puntos, lo cual le permitía seguir invicto y, además, terminar esa fecha en la segunda ubicación del grupo. Si bien al final no le alcanzó, pudo sacarse un peso de encima.

Los últimos triunfos blanquiazules

FECHA PARTIDO GOLES TÉCNICO 18/02/2010 ALIANZA LIMA 4-1 Estudiantes LP Wilmer Aguirre (3), José Carlos Fernández GUSTAVO COSTAS (ARG) 10/03/2010 ALIANZA LIMA 2-0 Aurich José Carlos Fernández, Jean Tragodara GUSTAVO COSTAS (ARG) 08/04/2010 ALIANZA LIMA 1-0 Bolívar (BOL) José Carlos Fernández GUSTAVO COSTAS (ARG) 13/03/2012 ALIANZA LIMA 1-0 Nacional (URU) José Carlos Fernández JOSÉ SOTO 20/04/2023 Libertad (PAR) 1-2 ALIANZA LIMA Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag GUILLERMO SALAS

Alianza Lima no ganaba de visita desde 2010, cuando se impuso 3-1 a Bolívar en La Paz. Video: ESPN.

2) ACTUACIONES PARA DESTACAR

Si bien el colectivo fue irregular y eso incidió en esta eliminación, hubo futbolistas que respondieron a la expectativa. El arco blanquiazul estuvo bien resguardado por Ángelo Campos (5 partidos) y Franco Saravia (1 partido). El ‘Mono’ atajó 19 disparos con destino de gol, además de contenerle un penal a Hulk en la ida frente a Mineiro y cuando iba 0-0. Fue decisivo para que Alianza Lima consiga los cuatro puntos y evitar que las derrotas sean más dolorosas. Incluso su nombre se voceaba para la selección peruana, pero una lesión lo dejó afuera. Saravia atajó frente a Libertad en Lima por lesión de Campos y, pese a la derrota, tuvo dos atajadas clave.

En la volante destacó Jesús Castillo. El refuerzo que llegó en silencio procedente de Academia Cantolao, se ganó la titularidad en el choque inicial frente a Atlético Paranaense. Jugó los cinco partidos y siempre con rendimientos parejos. Bryan Reyna, también procedente del ‘Delfín’, respondió a las expectativas . El ‘Picante’ supo desequilibrar por izquierda y en pasajes de la Copa apoyó en la parte defensiva. Por eso no extraña que hoy sea habitual convocado para la selección peruana. Carlos Zambrano demostró su experiencia internacional y fue lo mejor de la defensa. Además de cortar ataques rivales, el ‘León’ supo imponerse con personalidad.

Angelo Campos entregó su arco invicto ante Paranaense y cortó una racha de Alianza Lima de 23 juegos recibiendo goles. Video: Alianza Lima Play.

LO MALO

1) NUNCA REPITIÓ UN EQUIPO TITULAR

Por distintos motivos, a Alianza Lima nunca pudo repetir un mismo equipo titular en esta Libertadores . Esto siempre tendrá incidencia en el trabajo del colectivo. En esta Libertadores se apeló mucho a la individualidad y no se vieron muchas sociedades. Como sí las veíamos en Liga 1 el año pasado con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira, por poner un ejemplo. La rotación de ‘Chicho’, en algunos casos obligados por lesiones y en otra por decisión propia.

Hubo partidos en donde vimos futbolistas improvisados, como por ejemplo el lateral por derecha. Ahí Yordi Vílchez, central natural, tuvo que jugar por la banda por encima de Edinson Chávez. Aldair Rodríguez terminó jugando más que Gabriel Costa y Franco Zanelatto. Christian Cueva y Andrés Andrade rotaban. Estos detalles, a nivel internacional, siempre terminan pesando.

El ‘11′ que más jugó

JUGADOR POSICIÓN PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÁNGELO CAMPOS ARQUERO 5 5 450 YORDI VÍLCHEZ LATERAL DERECHO 3 3 225 CARLOS ZAMBRANO CENTRAL DERECHO 5 5 450 SANTIAGO GARCÍA CENTRAL IZQUIERDO 5 5 450 RICARDO LAGOS LATERAL IZQUIERDO 6 6 521 JOSEPMIR BALLÓN VOLANTE CENTRAL 6 6 489 JESÚS CASTILLO VOLANTE MIXTO 6 6 520 ALDAIR RODRÍGUEZ EXTREMO POR DERECHA 5 4 306 CHRISTIAN CUEVA VOLANTE CREATIVO 5 2 244 BRYAN REYNA EXTREMO POR IZQUIERDA 6 6 523 PABLO SABBAG DELANTERO 6 5 403





Bryan Reyna llegó este año y disputó los seis partidos coperos. (Foto: GEC)

2) LA ‘CALDERA’ NO SE PRENDIÓ

Uno de los motivos por los que Alianza Lima quedó eliminado fue por su poca productividad como local. Apenas sumó un punto de nueve posibles y eso en la Libertadores es pecado mortal. Ante Libertad tuvo la gran chance de dar un paso a octavos de final. Tenía que imponerse en Matute y lo terminó perdiendo. Ante Mineiro se jugaba todas sus chances y tampoco aprovechó la localía. Esto, además, extiende otra racha negativa del equipo blanquiazul: sumó 18 partidos sin ganar en casa (5 empates y 13 derrotas) y tendrá que esperar para romperla cuando vuelva a clasificar y disputar este torneo.

El saldo como local en los últimos años

AÑO TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- 2012 1 0 2 3 4 2015 0 0 1 0 4 2018 0 1 2 1 5 2019 0 1 2 2 4 2020 0 1 2 2 5 2022 0 1 2 2 4 2023 0 1 2 1 3

El único punto que consiguió Alianza Lima en Matute fue en su debut ante Paranaense. Video: ESPN.

3) ALGUNOS REFUERZOS NO ESTUVIERON A LA ALTURA

Hay que saber diferenciar un refuerzo de una incorporación. Los que llegan a un equipo, más si viene de ganar dos títulos nacionales de manera consecutivas, tienen que marcar la diferencia y volverse indiscutibles. Si bien el año no termina, hay algunos nombres que en la Libertadores no mostraron su mejor potencial. El caso más llamativo fue el de Christian Cueva. Al volante le costó ponerse a punto tras estar inactivo en Arabia Saudita y eso se cruzó con el arranque copero . Recordemos que ‘Aladino’ llegó cuando el campeonato peruano ya había iniciado y no hizo pretemporada. Es por eso que terminó opacado por el ‘Rifle’ Andrade. Gabriel Costa también terminó en deuda. El extremo, con recorrido incluso en la selección peruana, tuvo altas y bajas en la temporada. Las lesiones le jugaron una mala pasada y por eso estuvo ausente en el último choque con Mineiro.

La producción de las incorporaciones 2023

REFUERZO PARTIDOS TITULAR MINUTOS SANTIAGO GARCÍA 4 4 360 CARLOS ZAMBRANO 4 4 450 GABRIEL COSTA 2 1 103 CHRISTIAN CUEVA 4 2 211 BRYAN REYNA 5 5 433 JESÚS CASTILLO 5 5 430 PABLO SABBAG 5 4 338 ANDRÉS ANDRADE 3 2 181 FRANCO ZANELATTO 4 1 128 EDINSON CHÁVEZ 1 1 32

Christian Cueva solo fue titular en dos de los cinco partidos que disputó en la Libertadores. (Fotos: Leonardo Fernández / @photo.gec)

4) LAS LESIONES JUGARON EN CONTRA

Alianza Lima armó un plantel para competir en dos torneos en simultáneo, como lo fue el Apertura y la Libertadores. Sin embargo, en el camino fue perdiendo futbolistas por lesión. Algunos titulares indiscutibles, como Gino Peruzzi. El lateral derecho, incluso, debe operarse para recuperarse del todo del mal que le aqueja. Para ‘Chicho’ Salas fue difícil encontrarle reemplazo: pasaron Edison Chávez, Yordi Vílchez, Franco Zanelatto y Aldair Rodríguez.

Tras el partido con Mineiro en Brasil, Angelo Campos se perdió partidos del torneo local y uno de Libertadores, pero fue bien cubierto por Franco Saravia. Y el ‘Rifle’ Andrade, cuando encontraba su mejor nivel con la camiseta blanquiazul, sufrió un desgarro y hasta ahora se siente su ausencia. Fueron hasta nueve futbolistas los que se perdieron uno o más partidos en este torneo. Sin contar a Cristian Benavente, quien estuvo en la lista de buena fe, pero que hasta ahora no tiene minutos oficiales en este 2023.

FUTBOLISTA JUGADOS AUSENTE GINO PERUZZI 2 4 (Paranaense x 2, Libertad y Mineiro) JOAO MONTOYA 1 4 (Libertad x 2, Mineiro y Paranaense) ANDRÉS ANDRADE 3 3 (Libertad, Mineiro y Paranaense) YORDI VÍLCHEZ 3 2 (Paranaense y Libertad) EDINSON CHÁVEZ 2 2 (Libertad x 2) ÁNGELO CAMPOS 5 1 (Libertad) SANTIAGO GARCÍA 5 1 (Libertad) GABRIEL COSTA 2 2 (Mineiro y Paranaense) FRANCO ZANELATTO 5 1 (Libertad)

Alianza Lima tuvo su peor derrota en la última fecha ante Paranaense (3-0). Arrancó el partido sin cinco de sus habituales titulares (Peruzzi, Zambrano, Andrade, Zanelatto y Sabbag).





