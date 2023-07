DeporData: ¿En qué están y cómo llegan los candidatos para dirigir a Alianza Lima?

ARIEL HOLAN

Hoy es la opción más deseada en La Victoria. Con amplia experiencia a nivel de clubes, Ariel Holan (62 años) es del gusto de las altas esferas de Alianza Lima. Su logro más importante fue ganar la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda. Su último título fue en 2020, cuando se consagró en Chile con la Universidad Católica, justamente el equipo al que estuvo dirigiendo este año, hasta la semana pasada. También estuvo en Santos de Brasil y León de México. Es un técnico cotizado, así que las próximas horas serán claves para saber si será el técnico blanquiazul.

Sus números en 2023

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ÚLTIMO ARIEL HOLAN 18 8 5 5 26 25 29 54% 16 DE JULIO

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Ariel Holan. (MexSport)

RICARDO GARECA

El ‘Tigre’ no necesita una carta de presentación. Debe ser de los técnicos más importantes que tuvo el fútbol peruano y artífice de que la selección peruana vuelva a un Mundial tras 36 años. Tras dos procesos eliminatorios, Ricardo Gareca (65 años) dejó de ser el técnico de la bicolor por diferencias con la actual FPF. Tras analizar varias ofertas, volvió a dirigir a un club y la experiencia no fue grata. En Vélez Sarsfield lo recibieron como héroe, pero los resultados no se dieron en la cancha y puso fin a este proceso corto tras una sequía de triunfos. No sería la primera vez que dirija en Perú, ya que en 2007 llegó a Universitario de Deportes y ganó el Torneo Apertura 2008.

Sus números en 2023

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ÚLTIMO RICARDO GARECA 13 2 7 4 14 12 13 33% 7 DE JUNIO

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Ricardo Gareca. (Foto: Vélez)

ALEXANDER MEDINA

Es la opción más joven de los candidatos para poner el buzo blanquiazul. Alexander Medina (44 años) dirige de manera oficial desde 2018. Nacional de Uruguay, Talleres de Córdoba, Internacional de Brasil y Vélez Sarsfield de Argentina han sido sus equipos, ganando sus únicos títulos como técnico en 2018. Su última experiencia fue en Vélez, donde el año pasado llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores y fue eliminado por Flamengo, equipo que finalmente saldría campeón. Este año dirigió cinco partidos y fue reemplazado por Ricardo Gareca en la conducción técnica.

Sus números en 2023

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ÚLTIMO ALEXANDER MEDINA 5 1 2 2 5 5 5 33% 25 DE FEBRERO

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Alexander Medina. (Foto: Talleres de Córdoba).

ALEXANDRE GUIMARAES

Nació en Brasil, pero se nacionalizó costarricense y en ese país es historia viva, ya que lo representó en Mundiales como futbolista (Italia 1990) y como técnico (Alemania 2006). Alexandre Guimaraes, de 63 años, ha tenido su última experiencia en América de Cali de Colombia. No ganar el Torneo Apertura le costó el puesto, pese a que sus números en la temporada han sido positivos. Los últimos cinco años de su carrera han sido en el país ‘cafetero’ y su último título fue en 2019, cuando ganó la Primera A con el cuadro ‘escarlata’.

Sus números en 2023

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ÚLTIMO ALEXANDRE GUIMARAES 26 12 6 8 40 28 42 54% 17 DE JUNIO

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Alexandre Guimaraes. (Foto: AFP)

LUIS FERNANDO SUÁREZ

El colombiano, de 63 años, es una cara conocida en el fútbol peruano. Luis Fernando Suárez irigió a Juan Aurich (2010) y Universitario de Deportes (2015). Además, fue mundialista en tres ocasiones: Ecuador (2006), Honduras (2014) y Costa Rica (2022). Justamente su última experiencia como entrenador fue con los ‘ticos’. Clasificó al Qatar 2022 tras una gran remontada. Este año fue eliminado de la Leagues Cup por México y ahí terminó su aventura por la selección centroamericana. Su última experiencia a nivel de clubes fue en 2021, cuando estuvo en Atlético Bucaramanga de Colombia . Su último título fue en 2019, con Junior de Barranquilla.

Sus números en 2023

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ÚLTIMO LUIS FERNANDO SUÁREZ 8 2 1 5 10 14 7 29% 8 DE JULIO

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Luis Fernando Suárez. FOTO: GERMAN FALCON/ EL COMERCIO

PAULO AUTUORI

Otro técnico que es historia viva del fútbol peruano. Su primera experiencia en nuestro país fue en 2001, cuando Alianza Lima lo fichó para su Centenario. Paulo Autuori ganó el Torneo Apertura con los blanquiazules, pero se marchó tras recibir una oferta de Botafogo de Brasil. En 2002 fue contratado por Sporting Cristal y tuvo momentos complicados, al punto de tener que sacar a cinco referentes tras una racha de malos resultados. Sin embargo, a final de temporada tuvo recompensa y logró un título para los celestes tras cinco años. Ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores: en 1997 lo hizo con Cruzeiro y en 2005 con Sao Paulo. Su último club fue Atlético Nacional de Colombia, que a inicios de año disputó un amistoso con Alianza Lima y lo goleó 3-0. Autuori metió a los ‘verdolagas’ en octavos de final de la Copa Libertadores, tras quedar segundo en un grupo donde le ganó por partida doble a Melgar.

Sus números en 2023

TÉCNICO PD PG PE PP GF GC PTS PRD ÚLTIMO PAULO AUTUORI 26 12 9 5 34 22 45 58% 27 DE JUNIO

PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empatados / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRD: Producción

Paulo Autuori





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.