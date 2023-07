Tras el clásico, Salas habló en conferencia de prensa y, más allá de que no se refirió a alguna eventual salida y se mostró seguro de continuar en el puesto, aquella vez se dio la particularidad de que algunos miembros de su comando técnico se hicieron presente en la sala de prensa, cuestión que no es habitual. Asimismo, al término de la conferencia, Salas se despidió de todo su comando técnico reunido en el estacionamiento del estadio Alejandro Villanueva. A diferencia de otras veces, la despedida fue grupal y más extensa que otras veces. Sin embargo, hasta entonces no había nada confirmado.

Al día siguiente, Depor pudo conocer que desde el área deportiva de Alianza Lima ya se había tomado la decisión de que Guillermo Salas no continúe en el cargo. Una postura que venían evaluando desde hacía varios días, pero que no se había llevado a cabo porque se le brindó respaldo hasta el clásico. Además, todavía no tienen cerrada la negociación con el nuevo entrenador.

Más allá de que tanto Salas como los miembros de su comando técnico eran conscientes de la posibilidad de no continuar, no hubo comunicación directa por parte del club a lo largo de todo el domingo, mientras ya se conocía extraoficialmente que el entrenador no iba a continuar, cuestión que generó malestar y molestia en el entorno de ‘Chicho’.

Finalmente, este lunes por la tarde, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se comunicó con Guillermo Salas y le hizo saber que no continuará en el puesto. La decisión, además, fue tomada en conjunto con el administrador José Sabogal y, de esta manera, Salas ya no tiene que hacerse presente en el entrenamiento planificado para este martes en EGB de Lurín.

Por su parte, Alianza Lima informó que el entrenador interino será Nixon Perea, actual técnico del equipo de reservas y que asumirá el primer equipo de cara a lo que será el partido ante la Universidad César Vallejo este sábado en Trujillo. Entre tanto, el club blanquiazul continúa en la búsqueda de cerrar la negociación con el entrenador extranjero.

¿Quién es Nixon Perea?

Nixon Perea será el encargado de tomar las riendas del primer equipo durante los entrenamientos de esta semana y para el partido ante la Universidad César Vallejo. Perea es un exfutbolista y actual entrenador colombiano que tuvo pasado en diversos clubes de su país obteniendo una copa nacional en 1994 y una Copa Libertadores en 1995. A partir del 2013 se inició en el fútbol formativo en el club Atlético Nacional y llegó a Alianza Lima a inicios del 2023 para ponerse al frente del equipo de reservas. De momento, la actualidad deportiva de dicho equipo no es el mejor, considerando que se ubica en el puesto 13 de 19 de dicha competencia.

