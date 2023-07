DeporData: ¿Es Guillermo Salas el mejor técnico que tuvo Alianza Lima en los últimos tiempos?

Salas, con buenos números desde que asumió al equipo, pudo conseguir el título nacional 2022 y llevarse el Torneo Apertura de este año con cierta comodidad. Sin embargo, el pobre nivel de juego y alguna disconformidad de algunos futbolistas del plantel, que en más de una ocasión manifestaron su preocupación por los resultados y manera de jugar, sentenciaron al exfutbolista, que en esa condición también supo salir campeón en 2001, 2003, 2004 y 2006. ¿Cómo fue su paso por Matute? ¿Algún técnico que pasó por Alianza Lima en los últimos diez años tiene mejores números que Salas? ¿Qué entrenadores ganaron más que ‘Chicho’? En este especial para Depor Data te lo contamos.

PABLO BENGOECHEA: UN RECUERDO INOLVIDABLE EN LA VICTORIA

Era inicios de 2017 y Alianza Lima sumaba diez años sin campeonar. Había estado cerca en 2009 y 2011, pero perdió las finales frente a Universitario de Deportes y Juan Aurich, respectivamente. Había mucha ansiedad en La Victoria y la elección del técnico tenía que ser minuciosa. Finalmente, el que llegó fue Pablo Bengoechea, quien había venido como asistente de Sergio Markarián a la selección peruana (2010-2013) y que se puso el buzo de la bicolor tras la salida del ‘Mago’ (2014). El técnico uruguayo desde un principio impuso su manera de jugar, donde el resultado era lo que más importaba, sin importar si el equipo gustaba o brillaba. “Ganar como sea”, alguna vez dijo el ‘charrúa’ en una conferencia de prensa. Lo cierto es que Alianza Lima ese año tuvo números increíbles y se consagró campeón nacional sin la necesidad de disputar una final, ya que se llevó tanto el Apertura como Clausura. Esto, obviamente, desató la locura en La Victoria y Bengoechea quedó grabado en el corazón de los hinchas blanquiazules por ser el técnico que puso fin a esa sequía de títulos. En 2018 peleó el bicampeonato, pero fue superado en la final ante un Sporting Cristal gigante y que tenía como técnico al chileno Mario Salas, quien luego también sería protagonista en Alianza Lima. Tras perder esa final, ‘Bengo’ puso fin a su ciclo con la blanquiazul, pero regresó a mediados de 2019, llevándolo a disputar otra final, la cual caería de manera increíble ante Deportivo Binacional. En 2020 arrancó el proyecto, pero tras perder el clásico frente a la ‘U’ de Gregorio Pérez, decidió marcharse con el argumento de que su mensaje ya no llegaba al plantel. Ha sido el técnico con más partidos dirigidos en los últimos diez años (132) y el que más ganó: título nacional 2017, Apertura 2017 y Clausura 2017, 2018 y 2019.

DT PD PG PE PP GF GC PTS PROD PABLO BENGOECHEA 132 62 32 38 184 159 218 55%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción





Pablo Bengoechea tuvo dos etapas en Alianza Lima. Video: GolPeru.

MIGUEL ÁNGEL RUSSO: SALIDA POR LA PUERTA TRASERA

Tras la salida de Pablo Bengoechea (fines de 2018), Alianza Lima buscó un técnico de jerarquía internacional. Y lo encontró en el argentino Miguel Ángel Russo, quien en su país es reconocido e incluso fue el último DT que sacó campeón a Boca Juniors en la Copa Libertadores. Russo llegó con la consigna de trascender a nivel internacional y ganar el título nacional a final de año. La cosa había empezado relativamente bien. Incluso estuvo a nada de ganarle a River Plate en su debut copero. Sin embargo, el argentino no se sentía cómodo en el fútbol peruano. Los constantes viajes, horarios con altas temperaturas, las canchas y vestuarios en mal estado fueron desgastando al técnico y eso se fue reflejando en los resultados. Alianza Lima se olvidó de ganar, en la Libertadores daba más pena y nada de gloria y en Liga 1 ni siquiera podía mantenerse a mitad de la tabla. Hasta que llegó el clásico frente a la ‘U’, que se impuso 3-2 en Matute, pero lo llamativo es que Russo siempre se mostró pasivo y no realizó ningún cambio. Seguro sentía que su suerte ya estaba echada, porque tras el mismo se fue del club dejando un mal recuerdo.

DT PD PG PE PP GF GC PTS PRO MIGUEL ÁNGEL RUSSO 15 3 4 8 18 26 13 29%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción





La derrota ante la ‘U’ en el clásico sentenció la suerte de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima. Video: GolPeru.

MARIO SALAS: EL INICIO DE UNA PESADILLA

Alianza Lima había armado un plantel para arrasar a nivel local y pelear en la Libertadores 2020. El que encabezó y diseñó el equipo fue Pablo Bengoechea, quien había disputado las últimas tres finales nacionales (2017, 2018 y 2019). Sin embargo, el ‘charrúa’ se fue del club tras perder el clásico frente a la ‘U’ en el Monumental (2-0). Luego vino la pandemia por el COVID-19 y, en ese interín, fue contratado Mario Salas para asumir el mando. El ‘Comandante’, con el antecedente de haber salido campeón nacional 2018 con Sporting Cristal, llegaba a La Victoria para encaminar al plantel. Incluso trajo como refuerzo a su compatriota Patricio Rubio. Sin embargo, su propuesta de juego no caló en los jugadores y los resultados comenzaron a ser adversos. Pese a eso, el chileno se mantuvo firme en su idea y no cambiaba su su sistema para nada. Las derrotas llegaban una tras otra, Alianza Lima quedó último en la Copa Libertadores y empezaba a ceder posiciones en el Acumulado de la Liga 1.

DT PD PG PE PP GF GC PTS PRO MARIO SALAS 18 2 7 9 17 25 13 24%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción





Mario Salas no pudo ganarle a Estudiantes de Mérida de Venezuela, tras ir ganando 2-0. Video: Conmebol.

DANIEL AHMED: LA DESTRUCCIÓN TOTAL

Tras la salida de Mario Salas, el siguiente partido lo dirigió de manera interina Guillermo Salas. Nadie pensó que ‘Chicho’ lograría el último triunfo de Alianza Lima en esa temporada de pesadilla. Luego asumió el argentino Daniel Ahmed, quien tenía el cargo de Director Deportivo y en un principio no tenía interés de tomar las riendas del equipo. Su asunción terminó por hundir más al equipo blanquiazul, obteniendo números de terror (ningún triunfo en los últimos seis juegos). Alianza no ganaba y Ahmed pensaba más en un cupo a la Sudamericana que en cuidarse de la zona de descenso. Nunca jugó pensando en esa posibilidad y al final lo pagó caro. Solo necesitaba un punto para salvarse, pero perdió los cinco finales (todos en Lima) y el 18 de noviembre de 2021 Alianza Lima perdió la categoría de manera inexplicable, consiguiendo la peor campaña de su historia. Meses después, el TAS falló a favor de Alianza Lima y finalmente se quedó en la máxima categoría.

DT PD PG PE PP GF GC PTS PROD DANIEL AHMED 6 0 1 5 3 12 1 6%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción





Alianza Lima jugó todo el 2020 en Lima y no uno de sus seis últimos partidos. Video: GolPeru.

CARLOS BUSTOS: UN HÉROE IMPENSADO

El arranque de 2021 fue de terror. Alianza Lima estaba en Liga 2 y todavía sus hinchas no podían creerlo. Pero se tenía que armar un plantel y para ello se designó al argentino Carlos Bustos para asumir el reto de devolverlo a Primera. A La Victoria fueron llegando algunos futbolistas que profesaban su amor al club y que no tenían problemas de jugar en Segunda. Sin embargo, el fallo del TAS, cuando la Liga 1 ya había arrancado, favoreció al club blanquiazul. Días antes habían fichado al argentino Hernán Barcos y Jefferson Farfán estaba a nada de la firma. La historia cambió radicalmente y el reto entonces cambiaba: competir, alejarse de la zona baja de la tabla e intentar arañar un torneo internacional. El inicio fue difícil y entendible. Alianza empezó tarde su pretemporada y estaba en desventaja con respecto a sus rivales. Sin embargo, los resultado empezaron a darse en el segundo torneo del año, al punto de instalarse en la final nacional, la cual le ganarían a Sporting Cristal. Con el título en sus manos, se le renovó la confianza a Bustos para competir en la Libertadores y buscar el bicampeonato. Algo que no sucedió, ya que Alianza Lima cayó en un bache sobre el final de la Copa (con aquella derrota 8-1 ante River Plate) y el clásico en Matute (2-0 ante la ‘U’), que terminaron el ciclo de Bustos en La Victoria.

DT PD PG PE PP GF GC PTS PRD CARLOS BUSTOS 62 32 17 13 83 55 113 61%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción





Carlos Bustos había dirigido antes en Perú a San Martín y Melgar. Video: GolPeru.

GUILLERMO SALAS: DEL INTERINATO A LA GLORIA

El 2022 tenía a Melgar como máximo protagonista a nivel nacional e internacional. El ‘León del Sur’ había ganado el Torneo Apertura y estaba dando pelea en la Copa Sudamericana, lo cual lo convertían en el candidato para llevarse el título. Alianza Lima, por su parte, tenía altas y bajas. Pero esa irregularidad terminó con la salida de Carlos Bustos y la toma de mando de Guillermo Salas, quien coincidentemente debutó en Matute ante Melgar, ganándole 2-0. Fue un punto de quiebre para lo que vendría. Alianza fue remontando posiciones, mientras sus rivales cedían y perdían puntos de manera increíble. Esto terminó con el título del Clausura y, al quedar también entre los dos mejores equipos del Acumulado, clasificó de manera directa a la final nacional, algo que ni los más optimistas habían vaticinado. El rival sería Melgar, que había quedado entre los cuatro mejores de la ‘Suda’. El primer partido lo perdió en Arequipa, pero en la revancha en Matute lo dio vuelta y consiguió el bicampeonato. Eso le permitió a ‘Chicho’ permanecer en el club de cara a 2023. Armó uno de los mejores planteles de su historia con el objetivo de, por fin, dar ese salto de calidad a nivel internacional y no poner en riesgo el tricampeonato. En la Copa no pudo ser y a nivel local ganó el Apertura con números sobresalientes, pero el arranque del Clausura fue irregular, no ganando ni anotando en los últimos tres partidos. Así terminó su ciclo, siendo la campaña más regular de los últimos diez años, con el 70% de puntos obtenido.

DT PD PG PE PP GF GC PTS PRD GUILLERMO SALAS 40 27 3 10 71 29 84 70%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción





Guillermo Salas agarró el equipo en el quinto lugar del Clausura y terminó saliendo bicampeón nacional. Video: GolPeru.

¿QUÉ OTROS TÉCNICOS PASARON POR ALIANZA LIMA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS?

DT PD PG PE PP GF GC PTS PRD GUILLERMO SANGUINETTI 65 29 21 15 94 60 108 55% GUSTAVO ROVERANO 21 9 3 9 27 24 30 48% ROBERTO MOSQUERA 35 14 9 12 41 35 51 49%

DT: Técnico / PD: Dirigidos / PG: Ganados / PE: Empates / PP: Perdidos / GF: Goles a favor / GC: Goles en contra / PTS: Puntos / PRO: Producción

Guillermo Sanguinetti logró el título del Torneo del Inca 2014. Además, perdió la final del Clausura de ese año y del Torneo de Verano 2015. Video: Movistar Deportes.

