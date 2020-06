Tras la llegada de Mario Salas a Alianza Lima, uno de los principales nombres que sonó como posible refuerzo en tienda íntima fue el de Gabriel Costa. La gran relación entre el estratega chileno y el actual jugador de Colo Colo hicieron pensar a más de uno que el ‘Comandante’ intentaría contar nuevamente con el futbolista uruguayo en su nueva etapa como entrenador.

En una entrevista brindada para el portal ECCQTM, ‘Gaby’ señaló que no mantuvo comunicación con Salas con respecto a ese tema. Además, expresó sus deseos de continuar en el cuadro ‘cacique’.

“Mario Salas no me ha llamado para ir a Alianza, pero no creo que sea una opción porque yo estoy en Colo Colo, tengo contrato y quiero estar acá. Si me llega una oferta la analizaré en su momento", indicó Costa.

“No me están pagando”: la difícil situación que atraviesa Gabriel Costa en Chile

El impacto que ha generado la pandemia del coronavirus ha afectado directa o indirectamente a millones de personas en el mundo. En propias palabras del peruano Gabriel Costa se conoció que el atacante del Colo Colo vive un verdadero drama en Chile: no le están pagando y tiene que desembolsar dinero por el alojamiento.

“Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema”, contó a El Mercurio. Y es que el exjugador de Sporting Cristal no viene recibiendo el pago de cesantía de parte de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía de Chile).

