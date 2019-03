Iván Bulos a Alianza Lima: "Me parece cómico que se quejen de los árbitros"

Iván Bulos lanzó duras críticas a algunos jugadores de Alianza Lima , luego de que se quejaran acerca del arbitraje en el partido entre los íntimos con Deportivo Municipal , el último sábado. El duelo en Matute terminó empatado 2-2.

El delantero de la 'Academia' no se quedó callado y mostró su incomodidad ante lo sucedido, aludiendo que a Alianza Lima no les cobran algunas faltas en contras debido a la popularidad que tiene la escuadra íntima.

"Los partidos duran 90 minutos y ellos tuvieron chances para matarnos. Creo que plantearon mal el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos iban ganando 1-0 y parecía que estábamos jugando ataque contra defensa, me sorprendió que un equipo de la jerarquía de Alianza Lima lo haga.", reveló Iván Bulos.

"Por otro lado, me parece increíble que se quejen de los árbitros cuando es más fácil no cobrarle cosas a los equipos grandes. Me parece cómico que se quejen", añadió el futbolista 'edil', tras culminar los entrenamientos de Deportivo Municipal.

Deportivo Municipal vs. Colón de Santa Fe juegan este martes por la Copa Sudamericana 2019

Ahora, Iván Bulos está concentrado en lo que será su debut con Deportivo Municipal por la Copa Sudamericana frente a Colón. La 'academia' jugará este martes 19 de marzo en el Estadio Nacional, a las 7:30 p.m. (hora peruana).

Carrilló dio a conocer lo que piensa Gareca de su llegada a Al-Hilal. (Foto: Daniel Apuy / Video: José Saldaña)

