Deportivo Municipal está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia. La ‘Academia’, uno de los clubes más icónicos del fútbol peruano, está sumergido en pasivos que cada vez lo alejan más de la Primera División. Esta temporada estuvo luchando en la Liga 2, pero no logró acceder a los play offs debido a que el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (TL-FPF) le suspendió la licencia y no le permitió jugar. Este jueves, se conoció que el cuadro ‘edil’ ha sido notificado de la quita de la licencia para la Segunda División y, en caso de no encontrar una solución, podría descender a la Liga 3.

Luego de jugar la fase regional de la Liga 2 2024, ‘Muni’ clasificó a la fase de grupos, donde iba a pelear por el acceso a los play offs. Sin embargo, la TL-FPF le quitó la licencia y el equipo de Villa El Salvador terminó en la última posición del Grupo A con -1 punto. Así se terminó su participación en esta temporada. Mientras el club buscaba la forma de cumplir con sus compromisos económicos, recibió otro golpe: le quitaron la licencia para jugar en Segunda.

“La Academia ha sido notificada de la quita de La Licencia A para Liga 2. La directiva tiene que responder a la brevedad. La Academia sería enviada a Liga 3. Directivos del Municipal, por favor hagan algo”, apuntó la cuenta @DepMunicipal, dedicada a la institución ‘edil’ en X (antes Twitter).

Deportivo Municipal, encabezada por el presidente Aldo Olcese, vive una situación crítica que no solo lo pone en riesgo de descender, sino que de desaparezca del fútbol peruano. ‘Muni’, en los últimos años, ha perdido la licencia en un par de ocasiones por faltas económicas. Esta serie de dificultades plantea dudas sobre el futuro de la institución y, recientemente, los socios convocaron a una reunión para tratar de salvar a su querida ‘Academia’.

Municipal no disputó la fase de grupos de la Liga 2 porque le quitaron la licencia. (Foto: Deportivo Municipal)

“Es momento de salvar a Municipal”

La delicada situación de Deportivo Municipal obligó a los socios a que tomen cartas en el asunto. En un comunicado publicado en las redes sociales, señalaron que habrá una reunión la próxima semana. “Ante la inacción y negligencia de la actual directiva, que ha sumido al Club en una crisis sin precedentes, convocamos a una Asamblea de Socios el martes 15 de octubre a las 6:45 p.m. en Calle Andrés Reyes 360, San Isidro”, señalaron.

“El objetivo de esta asamblea es informar sobre la situación crítica que atraviesa nuestra institución y discutir las medidas inmediatas y a mediano plazo que debemos tomar para recuperarla. Nos encontramos en un escenario sumamente adverso, y solo los socios, unidos, podemos revertir esta situación. Es fundamental contar con la presencia de cada uno de ustedes para lograr el objetivo urgente de destituir a la actual directiva, encabezada por el señor Aldo Olcese, quien está llevando al club al colapso”, agregó.

Finalmente, los socios aseguraron que, aunque el panorama sea complicado, harán todo lo posible para que Municipal regrese al sitio que pertenece. “El Club Centro Deportivo Municipal necesita ser recuperado por su gente, los verdaderos ediles. No podemos permitir que oportunistas, traidores e incapaces sigan destruyendo lo que tanto nos ha costado construir. Municipal es más grande que cualquier adversidad, y ahora, más que nunca, contamos con la participación activa de cada socio para revertir esta situación. ¡Es momento de actuar juntos y salvar al Muni!”, sentenciaron.

Comunicado de los socios del Club Centro Deportivo Municipal. (Foto: Difusión)





TE PUEDE INTERESAR