Jefferson Farfán es uno de los jugadores más destacados que debutaron con la camiseta de Alianza Lima, club al que espera regresar antes de su retiro en el fútbol, sin embargo, estuvo a punto de iniciar su carrera con la camiseta de Universitario de Deportes, clásico rival del equipo victoriano.

El delantero del Lokomotiv volvió a juntarse con Paolo Guerrero a través de Instagram en medio de su curentena por la pandemia de covid-19, recordando nuevamente sus inicios como jugador al lado del 'Depredador'.

En una parte del diálogo, la ‘Foquita’ reconoció habría fichado por Universitario cuando entrenaba con el cuadro merengue antes de su llegada Alianza, pero la realidad económica que tenía en el pasado destartó esa posibilidad.

“Yo fui a la 'U' a entrenar. Me cobraron la camiseta, los buzos, estaba misio, si no me cobrarban creo que sí (me quedaba)”, reveló Farfán tras consultarle a Gerrero si también había estado cerca de Universitario. El capitán de la selección peruana, en cambio, desveló que su familia quiso que firme por Sporting Cristal.

“A la 'U' no, a Cristal sí. Me querían porque mi hermano jugaba ahí, Mi mamá en ese tiempo lo veía como algo más comodo, pero para mí era más complicado porque vivía en Chorrillos e irme hasta La Florida era muy lejos, además siempre fui hincha de Alianza. Tuve la oportunidad de Cristal pero me quedé en Alianza”, agregó el capitán de la bicolor.