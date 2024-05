Con la caída y el fin del invicto crema en Tarma, Sporting Cristal tenía una sola obligación: ganar en casa para volver a la cima de la Liga 1 Te Apuesto. Y aunque el equipo no mostró su mejor nivel de juego, se quedó con la victoria por 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana en el Alberto Gallardo, para recuperar el liderato del Torneo Apertura a tres fechas del final. Los errores y el desorden del elenco ‘churre’ sirvieron para que los celestes encontraran el camino del triunfo, ya que de por sí en tres cuartos de cancha carecieron de creatividad y lucidez.

En menos de 15′, Cristal se puso adelante en el marcador luego de errores del conjunto piurano. A los 9′, y luego de un tiro libre raso de Távara, el arquero Melián dejó un rebote y Pasquini marcó el 1-0. Cuatro minutos después, nuevamente el ‘25′ sacó un disparo de lejos que el portero no pudo embolsar, dejó picando el balón y Cauteruccio de cabeza puso el 2-0. Tras ello, a los 26′, Adrián Fernández marcó el descuento de penal. El partido se tornó distinto en el segundo tiempo, Cristal bajó las revoluciones y los ‘churres’ aprovecharon eso. Incluso, pudieron haber sacado un empate en el final y otra hubiese sido la historia. El Apertura se definiría en la próxima fecha con el partido ante la ‘U’.

Nicolás Pasquini marcó el 1-0 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)

Claves del triunfo rimense

Cauteruccio volvió al gol

Si bien ya había vuelto a jugar hace dos fechas atrás, luego de estar cinco partidos fuera por un problema hepático, Martín Cauteruccio reapareció fuera del ritmo con el que había iniciado la temporada. El nivel del ‘charrúa’, que semana a semana marcaba dobletes o hat-tricks, no fue el mismo, le costaba llegar a las jugadas y no estaba fino de cara al arco. Sin embargo, ante Alianza Atlético se reencontró con el gol luego de casi tres meses para aportar en el triunfo rimense en el Gallardo.

Un mal rechazo de Melián le dejó servido la pelota a ‘Caute’ para anotar de cabeza el 2-0. Esa acción fue aprovechada por un jugador como el uruguayo, cuya experiencia dentro del área está comprobada. Eso sí, si bien lo importante fue que volvió al gol, aún no está en su mejor versión, no tuvo otra clara más y por momentos estuvo desaparecido. Será cuestión de partidos que vaya recuperando rodaje.

Martín Cauteruccio marcó el 2-0 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)

Se sintió la ausencia de Yotún

La dura lesión de Yoshimar Yotún, que sufrió la fecha pasada en Trujillo, preocupó a todos en el Rímac, y de paso a la selección. En el corto plazo, una sensible baja para los celestes en esta recta final del Apertura, y lo que resta de temporada. Y ante Alianza Atlético, Enderson Moreira metió a Jostin Alarcón en el equipo titular ante la ausencia del capitán celeste. Sin embargo, ‘Yoshi’ se hizo extrañar.

El ‘Chino’ no tiene las mismas virtudes que Yotún y tampoco está en su mejor nivel de juego. A Cristal le costó generar frente a los ‘churres’, tuvo escasez de ideas y jugadas a la hora de elaborar y atacar el arco rival. Ni Távara, ni González, ni Grimaldo y mucho menos Alarcón pudieron tener ese timing y distribución que el ‘14′ tiene. Si bien el partido se resolvió en la primera mitad, la ausencia del ‘capi’ puede pesar en estos tres últimos compromisos.

Cristal y el plantel corto

Aunque Cristal se llevó los tres puntos, también pasó apuros, sobre todo en la segunda mitad. Alianza Atlético pudo incluso empatarlo en el final y eso fue consecuencia de no haber podido cerrar el partido o haber ampliado la ventaja. Son varios los factores por los que el elenco de Moreira terminó contra las cuerdas, una de ellas fue porque tampoco encontró una alternativa en el banquillo. A los celestes les está pasando factura el plantel corto y la ausencia de un cambio con jerarquía.

Moreira mandó en el complemento a Adrián Ascues por Martín Távara, a Ian Wisdom por Jostin Alarcón, Irven Ávila por Martín Cauteruccio y Maxloren Castro por Joao Grimaldo. Tres de los cuatro cambios son aún jóvenes jugadores que si bien tienen revulsión, carecen de jerarquía como para cambiar un resultado o ponerse el equipo al hombro en momentos complicados.

Cristal venció 2-1 a Alianza Atlético por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.





Sin bajas por amonestación

Cristal enfrentó a Alianza Atlético no solo pensando en este rival, sino también en Universitario. El elenco rimense tenía cuatro amonestados (Martín Távara, Nicolás Pasquini, Gustavo Cazonatti y Jesús Pretell) en capilla que podían perderse el trascendental duelo contra los cremas. Para fortuna de Enderson Moreira, los tres que jugaron (Pretell no estuvo convocado) no recibieron tarjeta amarilla y podrán estar para el choque contra el conjunto merengue. Los jugadores supieron cuidarse, jugar con intensidad y salir librados de ese riesgo.





