Este fin de semana comenzará una nueva jornada de la Liga 2 2024, donde poco a poco vamos conociendo a los clubes que se perfilan para clasificar a la siguiente instancia y luchar por un lugar en la Liga 1 Te Apuesto 2025. Por ahora Alianza Universidad y la Academia Cantolao se mantienen como los líderes de la Zona Norte y Sur, respectivamente, por lo que buscarán seguir por ese camino en esta fecha 5. En esta nota conocerás la evolución de la tabla de posiciones y los resultados de todos los encuentros.

Esta quinta jornada del campeonato de ascenso comenzará el domingo 5 de mayo con dos interesantes encuentros. En primera instancia, desde las 11:00 a.m., Ayacucho FC recibirá a la Academia Cantolao en el Estadio El Libertador. Si los ‘Zorros’ ganan podría arrebatarle el liderato de la Zona Sur al ‘Delfín’. Posteriormente, desde las 3:00 p.m., Deportivo Binacional enfrentará a UCV Moquegua en el Estadio Guillermo Briceno Rosamedina.

El lunes de 6 de mayo se disputarán dos duelos más. Por la Zona Sur, la Universidad San Martín de Porres medirá fuerzas con Deportivo Coopsol desde las 12:45 p.m. en el Estadio Iván Elías Moreno. Horas más tarde, a partir de las 3:30 p.m., Deportivo Llacuabamba enfrentará a Juan Pablo II College en el Estadio Municipal de Huamachuco; este duelo será válido por la Zona Norte.

Finalmente, la fecha 5 finalizará el martes 7 de mayo con dos compromisos más. Desde la 1:00 p.m., Santos FC de Nasca rivalizará con Comerciantes FC en el Municipal de Vista Alegre, por la Zona Sur. Para el cierre, a partir de las 3:30 p.m., ADA Jaén enfrentará a FC San Marcos en el Estadio Víctor Montoya Segura, por la Zona Norte. Un detalle a tomar en cuenta es que Carlos Stein y Deportivo Municipal son los clubes que descansan este fin de semana.

Es preciso señalar que los partidos entre Alianza Universidad vs. Unión Huaral y Juan Aurich vs. Pirata FC no fueron programados, a raíz de la descalificación que sufrieron el ‘Ciclón’ y la ‘Naranja Mecánica’ al no recibir la Licencia B por parte de la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (CL-FPF). Si bien ambas instituciones apelaron, esta medida no fue respondida positivamente y, según señaló el abogado Julio García, acudirán al TAS.

Partidos de la fecha 5 en la Zona Norte:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 06/05 3:30 p.m. Dep. Llacuabamba vs. Juan Pablo II Municipal de Huamachuco 07/05 3:30 p.m. ADA Jaén vs. FC San Marcos CANCELADO CANCELADO Alianza Universidad vs. Unión Huaral CANCELADO CANCELADO CANCELADO Juan Aurich vs. Pirata FC CANCELADO

Descansa: Carlos Stein

Tabla de posiciones de la Zona Norte:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Universidad** 4 3 1 0 9 1 8 10 2 FC San Marcos** 3 3 0 0 8 1 7 9 3 Pirata FC 5 3 0 2 7 6 1 9 4 Juan Pablo II* 4 2 2 0 7 1 6 8 5 ADA Jaén 3 1 2 0 4 1 3 5 6 Dep. Llacuabamba 3 1 1 1 4 3 1 4 7 Carlos Stein* 4 1 0 3 4 7 -3 3 8 Juan Aurich** 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Unión Huaral** 0 0 0 0 0 0 0 0

* Carlos Stein perdió ante Juan Pablo II por ‘walkover’ con un marcador de 3-0, tras Resolución N°003-CL-FPF-2024.

** Unión Huaral perdió ante FC San Marcos por ‘walkover’ con un marcador de 3-0, tras Resolución N°007-CL-FPF-2024.

** Juan Aurich perdió ante Alianza Universidad por ‘walkover’ con un marcador de 3-0, tras Resolución de la CL-FPF-2024.

Partidos de la fecha 5 de la Zona Sur:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO 05/05 11:00 a.m. Ayacucho FC vs. Cantolao El Libertador 05/05 3:00 p.m. Dep. Binacional vs. UCV Moquegua Guillermo Briceño Rosamedina 06/05 12:45 p.m. San Martín vs. Dep. Coopsol Iván Elías Moreno 07/05 1:00 p.m. Santos FC vs. Comerciantes FC Municipal de Vista Alegre

Descansa: Dep. Municipal

Tabla de posiciones de la Zona Sur:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Cantolao 4 3 0 1 6 4 2 9 2 Dep. Municipal 4 2 1 1 6 6 0 7 3 Ayacucho FC* 3 2 0 1 6 3 3 6 4 Santos FC* 4 2 0 2 4 5 -1 6 5 UCV Moquegua 4 1 2 1 5 4 1 5 6 San Martín 4 1 2 1 2 5 -3 5 7 Comerciantes FC 3 0 3 0 3 3 0 3 8 Dep. Binacional 3 0 3 0 2 4 -2 1 9 Dep. Coopsol 3 0 1 2 1 4 -3 1

* Santos FC perdió ante Ayacucho FC por ‘walkover’ con un marcador de 3-0, tras Resolución N°006-CL-FPF-2024.

¿Cuál es el formato de la Liga 2 2024?

Según el formato establecido por la Comisión Transitoria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el formato de la Liga 2 2024 será muy diferente al de años anteriores, ya que se jugará con dos grupos establecidos por geolocalización. De esta manera, tendremos la Zona Norte y la Zona Sur, con el objetivo de reducir gastos logísticos de traslados y todo lo que implica jugar en una geografía tan compleja como la del Perú.

En la fase regional, se formarán dos grupos, cada uno con nueve equipos. Estos conjuntos serán divididos por cercanía geográfica y disputarán encuentros de ida y vuelta en el formato de todos contra todos. Luego de ello, se formarán dos nuevas series, una que luchará por el título y otra por el descenso. El grupo con los aspirantes a lograr el ascenso, será conformado por aquellos conjuntos que ocuparon los seis primeros lugares en sus grupos de la fase regional.

Estos doce equipos clasificados serán nuevamente divididos en dos grupos, esta vez de seis cada uno y se volverán a enfrentar en el formato de todos contra todos. Como una manera de premiar la meritocracia, los tres primeros de cada pasarán a los play-offs de la Liga 2, siendo los dos líderes los clasificados a las semifinales, mientras que los cuatro restantes serán emparejados de acuerdo a la ubicación en la que finalizaron.

En cuanto al descenso, los cuadros que estarán en este grupo serán aquellos que quedaron entre el séptimo y noveno puesto de la etapa regional, tomando en cuenta los números que cosecharon en sus respectivas zonas. Estos seis equipos formarán una especie de liguilla, donde tras enfrentarse todos contra todos, el último perderá la categoría y disputará lo que para el 2025 será la Liga 3, y ya no la Copa Perú como sucedía en otras temporadas.





