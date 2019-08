Juan Reynoso: "No descarto volver a Alianza Lima, sería un reto lindo"

¿Volverá a vestir la blanquiazul? Juan Reynoso está en búsqueda de la consolidación en su carrera, por lo que cuando le consultaron si iría a México a dirigir Puebla, no lo dudó. Sin embargo, ante la pregunta de dirigir el primer equipo de Alianza Lima , su respuesta estaría condicionada a muchas cosas. ¿Qué fue lo que dijo?

"Yo no descarto llegar a Alianza Lima. No me desagradaría, hay que ver siempre la coyuntura y cómo se desarrolla el momento. Sería un reto lindo, porque crecí y me consolidé como jugador en Alianza", indicó Reynoso para RPP. Sin embargo, lamentó los malos entendidos que se dieron, tras su llegada a Universitario.

Asimismo, confesó su deseo es consolidar su carrera como director técnico, lo que significa, no solo cosechar triunfos en Perú, sino también en el extranjero. "Como objetivo personal, quiera lograr cosas, consolidar logros fuera y de allí ver si llega o no la oportunidad de dirigir la Selección", manifestó.

Juan Reynoso llegó a México para dirigir el plantel de Puebla, equipo que en su último encuentro obtuvo una victoria ante Juárez, aunque el resultado no fue lo que más llamó la atención, sino la celebración del entrenador peruano, que no pudo evitar su alegría ante el gol de Lucas Cavallini, que puso el 2-1.

"No soy de celebrar los goles pero este tiene un sabor especial y más, porque me tocó vivir muchas cosas con estos muchachos. A mi llegada vi situaciones que me preocuparon, pero con el pasar de los días se fueron mejorando", sentenció.

La celebración de Juan Reynoso para su primer triunfo en Puebla de México. (Video: América TV)

