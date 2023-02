Julio Meléndez: “Es una vergüenza la Liga 1, así seguiremos haciendo papelones en la Libertadores”.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟯! 🔥



Estos son los amistosos internacionales que disputará nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 ante @DFB_Team 🇩🇪 y @FRMFOFFICIEL 🇲🇦 en la fecha FIFA de marzo. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/6zVNDaOFCn — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 27, 2023

Don Julio, ¿qué le pareció el inicio de la Liga 1 2023?

Una vergüenza. No puede ser posible que empiece el campeonato y haya equipos que no se presenten, y que pierdan por walkover. Nunca antes visto en el fútbol mundial, solo sucede en el Perú. ¿Dónde está el presidente de la Agremiación de Futbolistas? Si no juega un equipo, no deben jugar todos. No hay Agremiación, nunca hubo.

Las Eliminatorias y los torneos internacionales están por jugarse...

Así seguiremos haciendo papelones en la Libertadores. ¿Qué equipos presentaremos en la Copa Sudamericana? Con todo el problema que hay en el Perú, tampoco se puede ir a los estadios. En marzo se vienen las Eliminatorias. ¿Qué hará Juan Reynoso? El fútbol está abandonado.

La selección Sub20 también pago caro su eliminación en el Sudamericano...

¿Quién es ese entrenador (Jaime Serna)? ¿Dónde están los Uribe, Mosquera, Navarro? Hay como veinte peruanos dirigiendo. También hay otros técnicos que no tienen equipo, no tienen trabajo, y están capacitados, pero acá no los apoyan.

¿Qué le pareció la incorporación de Paolo Guerrero en Racing Club?

Paolo se pondrá a tono, pero a yo hubiese querido que juegue en Boca. De todo corazón, Boca me dio valor, prestancia.

Carlos Zambrano dejó Boca Juniors para regresar al fútbol peruano y jugar en Alianza Lima...

Es la decisión de Carlos Zambrano, él quiere estar en Lima, y quiso jugar por Alianza. Yo conversé con él y le comenté que, si no quería jugar en Boca, que se busque otro equipo argentino, pero ya dependía de él. Es uno de los mejores back centro. Ojalá que le vaya bien en Alianza.

Luis Advíncula sí continúa consolidándose en Boca Juniors...

Está en una competencia brava. Los delanteros te meten patadas, se ponen la garra encima, en Argentina. Juega con setenta mil almas. A mí me mentaban la madre, pero no sabía con tanta gente en el estadio, pero en Lima sí los encuentro al toque.

Está al tanto de la salud de su ‘compadre’ Roberto Chale...

Es una gloria, no es un cualquiera. Lo quiero mucho a Roberto Chale, mucha fuerza para su familia. Se me caen las lágrimas cuando toco este tema. Yo ya no tengo cincuenta años, soy una persona mayor. Yo también siento la pegada de ellos.

Alianza Lima, por ejemplo, está apoyando económicamente y hasta donó sangre a través de personajes vinculados al club...

Ha dado gloria al Perú, a pesar de jugar en la ‘U’, Alianza, Cristal, Boys, hay que apoyarlo. Quiero mucho a Roberto Chale, mi compadre, a su familia, lo tuve de compañero cuando se casó en Buenos Aires. Apoyemos a Chale, a Percy Rojas, se fue mi gran amigo ‘Chito’ La Torre, se han ido muchos. Lloro por mis grandes amigos.

Pese a la distancia, siempre está al pendiente de su querido Sport Boys. Acaba de debutar con un triunfo 2-1 ante Unión Comercio...

Me pasaron la voz que cinco jugadores están demás. Es una profesión, deben darse íntegros. Yo quisiera comprar edad para seguir jugando en Boca.

¿Cuál es el mensaje de Julio Meléndez a los jóvenes que se dedican al fútbol?

Cuiden la profesión, el fútbol es como ser médico, ingeniero, abogado, pero acá en el Perú no se respeta. Siempre hay que darse íntegros por su profesión.

