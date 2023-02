Lo que más enciende las alarmas es que hoy Cueva no puede sentarse a negociar con ningún equipo del mundo. La reciente resolución del TAS lo obliga a pagar junto al Pachuca de México –al que llegó en febrero del 2020– la exorbitante suma de 4.8 millones de dólares, esto debido a que Santos lo acusa de romper su vínculo contractual de manera arbitraria y sin razón alguna. De no cancelar, el peruano no podrá jugar de manera profesional. Por ese motivo, Boca Juniors, que estuvo interesado en contar con sus servicios en las últimas semanas, según la prensa argentina, no avanzó en las negociaciones por lo complicado de su situación. Alianza Lima, en tanto, fue otro club que desistió de su fichaje para no tener futuras dificultades.

El pasado reciente de Cueva también resulta bastante problemático. Se desligó en diciembre del Al Fateh saudí, según el mismo jugador, por una deuda de más de dos meses. Esto, a su vez, le permitió activar su salida por incumplimiento del contrato por parte del club. Sin embargo, Al Fateh afirma que la situación es distinta y que ‘Aladino’ recibió todas sus cuotas de pago. El club ya amenazó con tomar medidas legales para preservar sus derechos. “Desde el fracaso de Perú para Qatar 2022, Cueva estuvo causando muchos problemas en el club, y la decisión de rescindir el contrato es lo mejor para él y nuestra institución”, dijo su técnico Georgios Donis, quien relegó al peruano en el último tiempo: apenas jugó nueve partidos, entre agosto y diciembre del 2022.

Para en acción y goles

Haciendo cálculos, Cueva cumplió un mes exacto sin jugar un encuentro oficial, el pasado 30 de enero. Su última aparición fue con Al Fateh, en la caída 2-0 sobre Al Feiha, por la fecha 11 de la liga saudí. Allí jugo 62 minutos, pero pasó desapercibido. Ya se notaban sus ganas de no seguir en el club, con el que volvió a sentirse importante en su carrera en las últimas dos temporadas: anotó 16 goles en 39 partidos y era referente del equipo, incluso, hasta capitán. Una motivación que le sirvió para ser clave, por ejemplo, con la blanquirroja de Ricardo Gareca en las últimas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Pero su actualidad es más alarmante cuando se trata del gol. Cueva lleva 11 meses sin anotar a nivel de clubes , desde el doblete que le hizo al Al Ittifaq (triunfo 4-0) en febrero del año pasado, en la pasada liga saudí. En el transcurso de ese tiempo solo gritó gol con la bicolor, en el amistoso ante El Salvador que se jugó en Estados Unidos, en setiembre. “Me sirve para tomar la confianza necesaria, lo que quiero yo es darle lo mejor a mi selección. Es lo que siempre he hecho. No creo que se me juzge por eso”, dijo ‘Aladino’, quien aquella vez anotó de penal, la primera vez que se paró desde los doce pasos tras su recordado fallo frente a Dinarmarca en Rusia 2018.

Alerta en Videna

“Preocupa que un jugador pase circunstancias como las que pasa Christian. Tuve la oportunidad de hablar con él, está preocupado, como lo estamos todos”, dijo Juan Reynoso sobre el presente de ‘Aladino’, a quien elogió en los últimos amistosos de la bicolor en noviembre, sobre todo, en el triunfo 1-0 sobre Paraguay: “Nos regaló ‘chocolate’”. La actualidad de Cueva, sumada a su inactividad, para nada hace pensar que podría ser incluido en la próxima convocatoria del ‘Cabezón’ de cara a los amistosos ante Alemania y Marruecos en marzo.

Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, también se refirió al caso de Christian. “Sí me preocupa que algunos jugadores tengan futuro incierto con el tema de la continuidad en su carrera. No he hablado con él en los últimos tiempos después de que se dieran estos problemas en lo que regresó de Arabia Saudita”, reconoció el ‘Ciego’. Aproximadamente falta un mes para el anuncio de la lista de Reynoso, y mientras Cueva no solucione su futuro y, sobre todo, no tenga ritmo de competencia, será muy difícil que pueda lucir la ‘10′ de la blanquirroja en la gira europea.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR