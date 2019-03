Kevin Quevedo se encuentra en su mejor momento. Con los consejos de Miguel Ángel Russo, el delantero de Alianza Lima sabe que podrá pulir su talento y demostrar por qué es pieza importante en el once blanquiazul.

Kevin Quevedo declaró para el canal de YouTube de Alianza Lima y confesó que desea seguir creciendo como futbolista. "Me siento con mucha confianza. Siempre es bueno anotar goles, quiero seguir con esta racha y seguir mejorando como jugador", reveló el delantero.

Además, se refirió al empate de último minuto frente a Municipal en la fecha 5 de la Liga 1. "Sabemos que nos empataron a último minuto, pero hicimos un buen partido. Solo nos faltó un poco de concentración.", dijo Kevin Quevedo para el portal íntimo.

Kevin Quevedo confía en sus capacidades y en que día a día trabaja para ser uno de los mejores en Alianza Lima. "Me siento diferente, estoy cambiando en muchos aspectos. Estoy trabajando en mis errores, perfeccionando mi talento. Estoy siendo más responsable más ordenado.", confesó.

Asimismo, destacó la importancia del estratega íntimo en su carrera profesional. "La presencia del 'profe' Russo me ha cambiado dentro del campo, me ha ayudado mucho. Ha confiado en mí. Siempre me dice que haga los goles y que los grite.", finalizó el jugador de Alianza Lima.

