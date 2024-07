Universitario vs. Atlético Grau se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el domingo 21 de julio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36 (Sullana, Piura). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Universitario llega a este partido después de golear por 6-0 a Carlos A.. Mannucci, en el duelo válido por la pasada fecha 1 del Torneo Clausura 2024. En aquel enfrentamiento, que tuvo lugar en el Estadio Monumental, los dirigidos por Fabián Bustos fueron ampliamente superiores y lo hicieron sentir en el marcador. Alex Valera, Edison Flores, Martín Pérez Guedes, José Rivera (2) y Christopher Olivares anotaron los tantos del conjunto estudiantil.

Jairo Concha fue uno de los elementos destacados en aquella victoria de la ‘U’, pues no solo le dio una asistencia al ‘Tunche’ para uno de sus goles, sino también tuvo un rendimiento parejo a lo largo del encuentro, siendo una opción de pase constante en la volante y asumiendo un rol protagónico para comandar al equipo. Otro de los que también se lució fue Rodrigo Ureña, preciso en la salida y un guerrero en la recuperación de la pelota.

Atlético Grau, por su parte, llega a este encuentro después de igualar sin goles ante Alianza Atlético, en el partido disputado en el Estadio Campeones del 36. El trámite fue muy parejo y la disputa fue constante en el mediocampo. Lamentablemente para los intereses de los ‘albos’, el marcador no se movió. Un punto a considerar es que sufrieron la expulsión de Jeremy Rostaing, quien no estará ante los cremas.

Hablan los protagonistas

Después del triunfo sobre Mannucci, Edison Flores fue uno de los jugadores de Universitario que tomó la palabra. “Jugamos bien el día de hoy (el sábado de la semana pasada). Fue un partido en el cual siempre es difícil, el equipo rival siempre trata de contrarrestar nuestras fortalezas, pero pudimos estar bien de cara al arco y sólidos en defensa. Queremos hacerlo paso a paso y partido a partido”, destacó.

Asimismo, el ‘Orejas’ se mostró feliz por sus compañeros que anotaron. “Me pone contento por el ‘Tunche’ (Rivera), por Alex (Valera) y por Christopher (Olivares) que trabajan día a día para conseguir una oportunidad. Estamos en un año muy difícil y hay mucha más competencia, pero esto sabemos que es la ‘U’ y tenemos que dar la talla para poder pelear cosas importantes a fin de año”, aseveró.

Jairo Concha también dio a conocer su sentir tras la goleada, valorando la manera en la que arrancaron en el Torneo Clausura. “Sabíamos que teníamos que sumar de a tres, ya pasó lo del Apertura, este es un campeonato nuevo y tenemos que tener partidos como hoy. Nos llevamos el Apertura por un gol, ahora estamos enfocados en hacer la mayor cantidad de goles que podemos porque eso puede definir el campeonato”, apuntó.

Universitario: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 13/07/24 Universitario 6-0 Carlos A. Mannucci Amistoso 07/07/24 Universitario 0-1 César Vallejo Copa Zapping 30/06/24 Cienciano 0-0 Universitario (penales: 2-4) Copa Libertadores 28/05/24 Liga de Quito 2-0 Universitario Liga 1 25/05/24 Universitario 4-0 Los Chankas

Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 14/07/24 Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau Liga 1 24/05/24 César Vallejo 2-0 Atlético Grau Liga 1 17/05/24 Atlético Grau 4-0 Cusco FC Liga 1 12/05/24 Deportivo Garcilaso 0-0 Atlético Grau Liga 1 06/05/24 Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo

Universitario vs. Atlético Grau: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 03/02/24 Universitario 1-0 Atlético Grau Liga 1 27/08/23 Atlético Grau 2-2 Universitario Liga 1 09/04/23 Universitario 2-1 Atlético Grau Liga 1 17/09/22 Universitario 2-0 Atlético Grau Liga 1 01/05/22 Atlético Grau 0-1 Universitario

¿En qué canal ver Universitario vs. Atlético Grau?

El partido entre Universitario y Atlético Grau se jugará en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Atlético Grau?

El encuentro entre Universitario y Atlético Grau está programado para este domingo 21 de julio desde la 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; mientras que en España a las 8:00 p.m.

