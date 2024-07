Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el domingo 21 de julio desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido después de perder por 3-1 en su visita a ADT, en el duelo válido por la pasada fecha 1 del Torneo Clausura 2024. La altura y los problemas defensivos del conjunto rimense fueron el caldo de cultivo para que los tarmeños impusieran condiciones en casa, sumando tres puntos gracias a los goles de Víctor Cedrón (2) y el autogol de Alejandro Duarte; Martín Cauteruccio marcó el 1-1 parcial, pero no fue suficiente para los celestes.

Este mal comienzo en el segundo certamen de la temporada, obliga a los dirigidos por Guillermo Farré a recuperarse este fin de semana frente a los rosados. El estratega argentino tendrá un dolor de cabeza en su línea defensiva, ya que Ignácio da Silva fue vendido a Fluminense y ya no será parte de su plantel. El zaguero brasileño no solo era su mejor futbolista, sino de lo poco rescatable en este pésimo momento de los bajopontinos.

Sport Boys, por su parte, llega a este encuentro después de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, en el duelo disputado la semana pasada en el Estadio Miguel Grau. La ‘Misilera’ tiene como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos posibles y no pelear por los puestos de descenso a fin de año, por lo que este triunfo fue muy valioso. Cristian Techera y Brandon Palacios anotaron los goles ‘chalacos’, mientras que Ronal Huaccha puso el descuento para el ‘Rojo Matador’.

Hablan los protagonistas

Luego de la abrupta caída en Tarma, Martín Cauteruccio dio la cara y reconoció que en Sporting Cristal no esperaban iniciar el Torneo Clausura de esta manera. “Se nos puso cuesta arriba, cada vez que estábamos cerca nos hacían un gol. Tenemos muchas cosas por mejorar, estamos recién arrancando el campeonato, no es bueno arrancar perdiendo pero sirve como aprendizaje”, sostuvo el ariete uruguayo.

En esa misma línea, ‘Caute’ pasó rápidamente la página y apuntó a tomar esto de manera resiliente, considerando que todavía falta mucho por disputarse. “Recién empieza esto, quedan muchas fechas por delante y estamos a tiempo de revertir cualquier situación. Sé que este grupo se va a levantar, va a seguir trabajando y va a dar todo para dar vuelta a los resultados”, agregó.

En la vereda de enfrente, Juan Alayo se refirió al triunfo de Sport Boys sobre Sport Huancayo y lo valioso que fue para el grupo comenzar ganando en casa. “Sabemos que es el inicio. Era importante para nosotros comenzar con pie derecho y más en nuestra casa, pero somos conscientes que nos va a tocar un torneo bastante competitivo donde va a haber partidos competitivos y para eso estamos trabajando, para poder tener esa clase de duelos y estar en una buena forma”, manifestó.

Sporting Cristal: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 12/07/24 ADT 3-1 Sporting Cristal Copa Zapping 06/07/24 Cienciano 2-1 Sporting Cristal Copa Ciudad de los Reyes 30/06/24 Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal Copa Ciudad de los Reyes 27/06/24 Sporting Cristal 1-3 Atlético Nacional Liga 1 25/05/24 Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal

Sport Boys: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 14/07/24 Sport Boys 2-1 Sport Huancayo Amistoso 06/07/24 Sport Boys 0-1 Alianza Lima Liga 1 26/05/24 Sport Boys 1-0 ADT Liga 1 20/05/24 UTC 2-4 Sport Boys Liga 1 11/05/24 Sport Boys 1-1 Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Sport Boys: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 04/02/24 Sport Boys 1-3 Sporting Cristal Liga 1 10/09/23 Sport Boys 1-1 Sporting Cristal Liga 1 14/04/23 Sporting Cristal 1-1 Sport Boys Liga 1 15/10/22 Sport Boys 3-5 Sporting Cristal Liga 1 05/06/22 Sporting Cristal 3-0 Sport Boys

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Boys está programado para este domingo 21 de julio desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; mientras que en España a las 10:15 p.m.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs. Sport Boys?





