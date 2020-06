La historia entre Alianza Lima y Jean Deza no tuvo un final feliz. Las constantes faltas de indisciplina del futbolista conllevaron a que el club blanquiazul opte por rescindir su contrato y que tenga salir prácticamente por la puerta falsa.

Leao Butrón, capitán y uno de los futbolistas más experimentados de Alianza Lima, lamentó la forma en que sucedieron los hechos con el popular ‘Ratón’, aunque aclaró que hay un tema personal por el cual atraviesa Deza hace algún tiempo, que tal vez sea la causa de algunas de sus indisciplinas.

“No se lo que pasa por la cabeza de Jean. Me apena bastante porque la verdad es muy tranquilo. Es muy pícaro en los entrenamientos y muy transparente. Ahí hay un tema, que no creo que tenga el derecho a contarlo. Hay un problema personal muy delicado con Jean, que de repente lo viene cargando y hace que cometa algunos errores”, dijo en una entrevista a ‘Full Deporte por Depor’.

El guardameta también reveló que junto a Rinaldo Cruzado llegaron a la conclusión de que el vestuario del actual plantel íntimo no se parecía en nada a los de años anteriores, donde llegaron a pelear cosas importantes. “Los primeros meses del año 2020 no hemos tenido la tranquilidad que tuvimos el 2017, 2018 y 2019. No hemos tenido la tranquilidad que tiene que haber en un vestuario de no tener problemas que no sean netamente deportivos. Nos ha costado y esperamos cambiarlo”, agregó.

Hace algunos meses, el propio Butrón reconoció que tras los ‘ampays’ de Jean Deza se tuvo una conversación muy fuerte con el actual futbolista de Deportivo Binacional pero que no había porque crucificarlo por sus acciones. “La gente desde la tribuna ve la sangre y le gusta pero cuando se trata de alguien cercano a ti cambia todo”, afirmó.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué jugador ha intentado más regates tras Lionel Messi después de la reanudación de la competición?