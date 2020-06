Tras los malos resultados obtenidos con Manuel Barreto, la directiva de Sporting Cristal se contactó con Roberto Mosquera para que el estratega peruano vuelva a tomar las riendas del club del que también es hincha.

Lamentablemente, semanas después de haber sido oficializado como el nuevo DT celeste, Roberto Mosquera dejó de tener contacto físico con sus pupilos debido a la cuarentena. Sin embargo, los trabajos virtuales continuaron, a pesar de que fue más complicado según él mismo pudo explicarlo.

“Ha sido muy duro y difícil, pero debo rescatar la capacidad del comando técnico. Cuando tienes un nivel académico óptimo, es más fácil encontrar encontrar la salida a algo que no es convencional y que lo creó el medio ambiente con esta pandemia. Le ‘agarramos el hilo’ rápidamente porque no había otro camino que comenzar a dar cargas en superficies diferentes al césped, en confinamiento, sin arcos y sin chimpunes. Es todo una adecuación”, detalló Mosquera en Movistar Deportes.

Posteriormente, el técnico aseguró que la para obligatoria a la que se han visto sometidos los clubes de la Liga 1, colocará a todos los equipos en un nivel en el que arrancarán todos ‘desde cero'.

“Se necesita este tiempo que tenemos. No sabemos lo que pasará cuando un jugador llegue al campo y le pegue de 30 metros cuando no lo hace hace tres meses. Todo va a ser progresivo. Tenemos todo previsto, esto no es ‘ya ganamos’, vamos a competir todos desde cero o desde lo que se haya podido trabajar”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina intensa de cardio para bajar de peso

TE PUEDE INTERESAR