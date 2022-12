1) La derrota ante Australia en el repechaje al Mundial

Al mando de Ricardo Gareca, la selección peruana había culminado en quinto lugar en las Eliminatorias de Conmebol a Qatar 2022 y se había ganado el derecho a disputar el repechaje internacional, en busca del boleto al Mundial, dejando sin nada a países como Chile o Colombia. El rival sería Australia, que había vencido a Emiratos Árabes Unidos en la repesca asiática. La bicolor ya había derrotado a los ‘canguros’ en Rusia 2018 y, en el papel, era superior.

Sin embargo, en el cotejo, los ‘socceroos’ neutralizaron el juego de la rojiblanca, hicieron el partido que planteó su técnico Graham Arnold y llevaron a Perú hasta los penales luego de que el encuentro terminara 0-0. En esa instancia, el australiano Andrew Redmayne, quien ingresó en los últimos minutos, se robó la atención con sus saltos y pasos de baile que buscaron desconcentrar a los peruanos. Finalmente, Alex Valera falló y Australia se clasificó al Mundial (5-4). Fue un gran golpe para el país sudamericano.

La bicolor se quedó sin chance de jugar su segundo Mundial consecutivo. (Foto: Daniel Apuy / @photo.gec)

2) La salida de Ricardo Gareca y la llegada de Juan Reynoso

Luego de no clasificar a Qatar 2022, la FPF y Ricardo Gareca comenzaron a negociar una posible renovación. Pero no hubo un acuerdo pese a que el ‘Tigre’ estaba dispuesto a seguir. Incluso, la prensa habló de desplantes por parte de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El hecho es que el técnico argentino se fue, pero dejó un legado: consiguió que la rojiblanca vuelva a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia y una serie de implementaciones (áreas) en la Videna de San Luis a favor del ‘equipo de todos’.

Después de la salida de Gareca, la FPF contrató a Juan Reynoso como el nuevo entrenador de la selección. El ‘Cabezón’ tiene como tarea trabajar en el recambio generacional de la blanquirroja y que el equipo clasifique al Mundial del 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo pronto, ya ha dirigido cuatro partidos amistosos con un saldo positivo: tres victorias (sobre El Salvador, Paraguay y Bolivia) y 1 una derrota (ante México). El próximo año empieza la lucha oficial, con las Eliminatorias mundialistas.

Juan Reynoso es el actual entrenador de la Selección Peruana. (Foto: GEC)

3) La gran campaña internacional de Melgar

Desde Cienciano en 2003, no había club peruano que haya llegado hasta las semifinales de un torneo internacional. Melgar de Arequipa lo consiguió al ubicarse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2022. El ‘Dominó', primero bajo la dirección de Néstor Lorenzo y luego de Pablo Lavallén, se consolidó como el mejor equipo nacional en el exterior. Y es que pudo vencer a clubes importantes de la región.

El ‘León del Sur’ se impuso al Cuiabá de Brasil, al River Plate de Uruguay y al Racing de Argentina y llegó primero en su grupo de la Sudamericana, clasificando a la etapa de eliminación directa. En octavos, el cuadro rojinegro batió al Deportivo Cali de Colombia y, en cuartos, dio la sorpresa al eliminar al poderoso Internacional de Brasil. Lamentablemente, los arequipeños no pudieron con Independiente del Valle (Ecuador) en las semifinales. No obstante, ya habían realizado una tremenda campaña. Su delantero Bernardo Cuesta, de hecho, fue el goleador de la Sudamericana con 8 tantos.

4) Alianza Lima y el bicampeonato

El técnico argentino Carlos Bustos dirigió el plantel íntimo que campeonó en la temporada 2021. Sin embargo, los resultados no lo estaban acompañando en el 2022, por lo que tuvo que ser cambiado en la mitad del Clausura. Llegó, entonces, Guillermo ‘Chicho’ Salas y logró que el equipo se recuperara y ganara el título de la Liga 1, obteniendo, de esta manera, el bicampeonato del fútbol peruano.

Con ‘Chicho’, los blanquiazules conquistaron el Clausura (nueve partidos, ocho victorias y una sola derrota) y, al final del torneo, se ubicaron segundo en la tabla del Acumulado. Así, consiguieron su pase directo a la final del campeonato nacional, donde chocaron con Melgar. En la altura de Arequipa, el ‘Dominó' se impuso por 1-0, pero, en la capital, el conjunto grone se llevó la victoria por 2-0 gracias a los tantos de Yordi Vílchez y Pablo Lavandeira. El global quedó 2-1 y Alianza, una vez más, se coronó campeón.

5) La despedida de Claudio Pizarro

El ‘Bombardero de los Andes’ se retiró del fútbol profesional en julio de 2020, pero por la pandemia del covid-19 no tuvo un partido de despedida. Este encuentro recién se pudo realizar este año, en el mes de setiembre, en el Weserstadion de Alemania, la sede del club Werder Bremen, donde Claudio Pizarro es ídolo. En este evento, hubo tres equipos que jugaron entre sí: Bremen, Bayern Munich y ‘los amigos de Claudio’. El delantero peruano jugó para cada uno de ellos y se fue marcando, en total, cuatro goles.

También llamó la atención el homenaje que le hizo el Bremen. A través de un juego de luces, en el césped del estadio se pudo observar los escudos de los clubes donde militó el ‘Bombardero’, entre ellos los de Alianza Lima y Deportivo Pesquero. Fue un gran evento que contó con la presencia de más de 40 mil aficionados.

6) El TAS vuelve a corregir a la FPF

La Liga 1 2022 se debía jugar con 18 equipos, pero una decisión del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) hizo que el torneo se dispute con 19. ¿Qué pasó? El ente de justicia revocó la resolución de la Comisión de Disciplina de la FPF que declaraba a Cusco FC como ganador del partido contra Cienciano por 3-0, por lo que el resultado cambió a 2-2, como había quedado en la cancha. Está decisión movió toda la tabla del torneo del 2021.

Cusco FC había terminado en el puesto 14 con 25 puntos, pero tras el fallo del TAS, cayó hasta el peldaño 17 con 23 unidades, descendiendo directamente a Segunda División. Binacional, en tanto, escaló al puesto 15 y se pudo quedar en la Liga 1. Había problemas con Carlos Stein y San Martín. Los ‘carlistas’ ya habían vencido al ‘Poderoso del Sur’ en la revalidación y merecían estar en Primera; mientras que los ‘santos’, con los cambios, habían pasado a ocupar la casilla 16, por lo que tenían que jugar la revalidación (la cual ya se había disputado).

Al final, la FPF respetó el triunfo de Carlos Stein y declaró “inejecutable” una nueva revalidación. Es por eso que tanto Stein como San Martín pudieron competir en la Liga 1 de este 2022. Ahora, el ente rector parece estar frente a otro momento icónico en el fútbol peruano. Y es que existe mucha incertidumbre con los derechos de televisión. Todavía no queda claro el modelo que seguirá el campeonato nacional para la difusión de los partidos y hay opiniones divididas. Inclusive, un grupo de ocho equipos (Universitario, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Municipal, Cusco FC, Binacional y Sport Boys) busca seguir con el Consorcio Perú Fútbol, empresa que ha estado al mando en los últimos años.

Justamente, tras el anuncio de su renovación, la FPF dio a conocer una medida cautelar en la que se ordena “suspender los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputado en territorio peruano”. Así, reina la incertidumbre en el fútbol peruano.

Duelo entre Binacional y Carlos Stein por la fecha 19 del Torneo Apertura 2022. (Foto: Prensa Binacional)

7) El retiro de Jefferson Farfán

Tras una exitosa carrera de más de 20 años, Jefferson Farfán decidió ponerle fin a su historia en el balompié. Lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Instagram, días después de ganar el bicampeonato con Alianza Lima. “Luego de tantas alegrías y de haber cumplido mis más grandes sueños, ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida. Gracias a todos por su apoyo incondicional. Gracias fútbol”, expresó la ‘Foquita’.

Farfán se va con un extenso palmarés: ganó la liga peruana en 5 oportunidades, todas con Alianza, y con el PSV Eindhoven pudo aupar 4 veces la Eredivisie, el torneo principal de Países Bajos. También alzó títulos con el Schalke 04 de Alemania, con el Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos y con el Lokomotiv Moscú de Rusia. Finalmente, formó parte del plantel peruano que volvió a un Mundial tras 36 años en Rusia 2018.

8) La llegada de Lapadula al Cagliari, un club histórico de Italia

No la pasó muy bien Gianluca Lapadula en sus últimos meses en el Benevento por problemas con su técnico. Así que para la temporada 2022-23, el ‘Bambino de los Andes’ decidió buscar otro equipo y arribó al Cagliari Calcio, un club histórico italiano que fue fundado en 1920 y que ha podido ganar la Seria A de Italia en la temporada 1969-70. Actualmente, los ‘isleños’ disputan la Serie B.

A la fecha, ‘Lapa’ ha podido defender los colores del Cagliari en 20 partidos, entre los correspondientes a la Seria B y la Copa Italia, y ha anotado en 9 oportunidades, además de haber dado 2 asistencias. El ítalo-peruano es titular en la oncena del entrenador Claudio Ranieri y busca que el equipo de Cerdeña vuelva a Primera División.

Lapadula es el goleador del Cagliari en la Serie B de Italia. (Foto: Agencias)

9) El regreso de Paolo Guerrero

Tras superar su lesión a la rodilla derecha que lo mantuvo alejado de las canchas por meses, Paolo Guerrero empezó a buscar equipo y encontró un espacio en el Avaí de Brasil. El ‘León de la Isla’ lo fichó por todo el segundo semestre del año y el ‘Depredador’ pudo debutar el 31 de julio en la derrota de su equipo ante América-MG.

Desde Avaí, esperaban que Guerrero mejore con el pasar de las fechas. Pero no fue así. El delantero peruano disputó 10 cotejos con su equipo, pero no anotó en ninguna ocasión. Y en octubre, el club comunicó que el atacante se había lesionado de la rodilla. No volvió a jugar más en la temporada. El ‘León de la Isla’, al final, descendió a Segunda División. Paolo aún no ha anunciado ni ha mostrado interés en retirarse, por lo que probablemente está en busca de equipo. El Avaí, todo indica, no le renovará.

10) Los peruanos que campeonaron en diversas ligas del mundo.

Alrededor del mundo hubo jugadores peruanos que celebraron la obtención de títulos. Anderson Santamaría, por ejemplo, ganó con el Atlas el Torneo Clausura de la Liga MX y el Campeón de Campeones; mientras que Carlos Zambrano y Luis Advíncula auparon los trofeos de la Liga Profesional de Argentina y la Copa de la Liga con Boca Juniors. Además, André Carrillo sumó un nuevo galardón a su palmarés al imponerse con el Al Hilal en la Liga Profesional Saudí.

En Estados Unidos también hubo festejos. Pedro Gallese obtuvo su primer título con Orlando City al ganar el US Open Cup, Alexander Callens pudo levantar con el New York City FC el Campeones Cup tras vencer al Atlas de México; y Raúl Ruidíaz se coronó campeón de la Concacaf Champions League con el Seattle Sounders luego de derrotar a los Pumas de la UNAM.

BONUS: La hinchada vivió la Liga 1

Este año la hinchada pudo volver a los estadios con más frecuencia. Las familias, los amigos, los enamorados pudieron volver a reunirse en un recinto deportivo para ver un partido de fútbol. Y lo que se vivió fue una algarabía. Es cierto que Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal fueron los clubes que más hinchas llevaron a sus estadios, pero en provincias también se pudo ver a los aficionados apoyando a sus equipos. Sin lugar a dudas, la fiesta del fútbol ha vuelto al torneo peruano y se espera esa misma esencia para el 2023.





