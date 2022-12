Christian Cueva suena en Alianza Lima: ¿cómo le fue a otros futbolistas nacionales en su vuelta al fútbol peruano?

El desinterés del técnico griego Giorgos Donis de poner a Cueva en su equipo habría motivado la decisión del peruano de volver a Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores y luchar el tricampeonato. Si bien habría un acuerdo verbal (entre el jugador y el club nacional), la última palabra la tiene Al-Fateh, dueño de su pase hasta 2025. El DT del elenco de la ciudad de Al-Hasa no lo tomó en cuenta en la Copa del Rey de hace un par de días, pero sí lo hizo ingresar este lunes en la reanudación de la liga saudí.

En medio de los rumores, el club saudí habría presionado al director técnico para que lo vuelva a poner, pese a las supuestas diferencias entre ‘Aladino’ y el estratega. Cueva ingresó a los 81′ en la victoria 4-1 de su club sobre el Al-Shabab. Sin embargo, se volvió a ver la tensión que habría entre ambos implicados, pues el último gol de Al-Fateh fue de penal y esta vez Cueva, quien ya estaba en el campo, no fue el encargado de ejecutarlo (antes era el dueño de cobrar las jugadas de táctica fija, como la pena máxima).

Christian Cueva en Al-Fateh 2022/23

Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias No convocado 8 (todos liga saudí) 611 0 3 2 (1 liga saudí, 1 Copa del Rey)

El descontento de Cueva sería la principal clave para destrabar su futuro y poder volver a Alianza Lima por seis meses. Como el campeonato saudí recién lleva nueve fechas, ‘Aladino’ no querría perder más tiempo sin ser tomado en cuenta (ha jugado ocho encuentros y buscaría regresar a Perú, jugar la Libertadores y seguir activo para las Eliminatorias con la selección peruana). De concretarse, el ‘10′ no solo pegaría la vuelta una vez más a Matute, sino que sería un caso más de un jugador peruano que regresa al fútbol local para tener mayor continuidad.

Cuando volvió por primera vez a Perú en 2014, luego de su paso por el Rayo Vallecano, Christian Cueva tomó la oportunidad para reencontrarse y volver a sumar minutos. En dos temporadas, jugó 31 partidos, marcó nueve goles y registró 11 asistencias. Si bien no logró campeonar con los ‘íntimos’, sus actuaciones hicieron que regrese a la selección. Así como ‘Aladino’, Pedro Gallese, Edison Flores, Yoshimar Yotún, entre otros regresaron a la Liga 1 con la intención de volver a salir. ¿Cómo les fue?

Christian Cueva en Alianza Lima (2014-2015)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2015 Descentralizado - Apertura 4 259′ - 1 2015 Copa del Inca Playoffs 3 265′ - 2 2015 Copa del Inca - Fase Regular 7 553′ 6 3 2015 Copa Libertadores 2 114′ - - 2014 Liga 1 - Clasificación Final 1 30′ - - 2014 Descentralizado - Clausura 14 1104′ 3 5 TOTAL 31 2325′ 9 11

Otros casos

En 2014, Edison Flores regresó a su querido Universitario de Deportes luego de dos temporadas en el Villarreal II. El ‘Orejas’ jugó en la Segunda División B en España con el ‘Submarino Amarillo’. Y aunque sí tuvo participación en el tiempo que estuvo en el club español, sus posibilidades de ascender al primer equipo eran remotas, por lo que decidió volver a Ate para tener mayor exposición.

Edison Flores en Villarreal B (2012/13, 2013/14)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 13/14 Segunda División B - Grupo III España 28 1491′ 4 - 12/13 Segunda División B - Grupo III España 15 667′ 3 - TOTAL 43 2158′ 7 -

En tres temporadas con los ‘cremas’, Flores fue de menos a más siendo el 2016 su mejor año en Ate, formando un cuarteto efectivo junto a Andy Polo, Raúl Ruidíaz y Diego Guastavino. El extremo le dio el titulo del Apertura a Universitario tras vencer 1-0 a Sporting Cristal con un gol suyo de ‘chalaca’. Sus buenos números lo volvieron a poner en Europa y su destino fue el Aalborg de Dinamarca.

Edison Flores en Universitario (2014, 2015, 2016)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2016 Torneo Descentalizado 24 2093′ 8 11 2015 Descentralizado- Clausura 9 597′ 2 - 2015 Copa Sudamericana 3 264′ - 3 2015 Descentralizado - Apertura 15 1207′ 1 2 2015 Torneo del Inca 6 393′ 1 1 2014 Descentralizado- Clausura 5 325′ 1 2 2014 Descentralizado - Apertura 11 924′ 1 4 2014 Torneo del Inca 6 528′ 1 1 TOTAL 79 6330′ 15 24

Cinco años después fue turno de Pedro Gallese, quien volvió a Perú para formar parte de Alianza Lima en 2019. El ‘Pulpo’ llegaba en calidad de préstamo por un año proveniente del fútbol mexicano, donde jugó tres temporadas en Tiburones Rojos de Veracruz. El arquero de la selección era titular en tierraz ‘aztecas’; sin embargo, luego del Mundial 2018 sufrió una lesión que le hizo perder la continuidad.

Pedro Gallese en Veracruz (2016, 2017, 2018)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles en contra Partidos Imbatido 18/19 Liga MX - Apertura 13 1170′ 31 2 17/18 Liga MX - Clausura 9 764′ 9 3 17/18 Liga MX - Apertura 6 487′ 8 1 16/17 Liga MX - Clausura 9 810′ 12 2 16/17 Copa MX - Clausura 3 270′ 3 - 16/17 Liga MX - Apertura 14 1260′ 31 2 16/17 Copa MX - Apertura 1 90′ 1 - 2016 Supercopa MX 1 90′ 2 - TOTAL 56 4941′ 97 10

En tienda victoriana, Gallese se hizo rápidamente con la titularidad. Esto a pesar de que su rendimiento no fue el mejor en el primer semetre del año, junto con el resto del equipo: no brillaron en la Copa Libertadores y tuvieron un complicado Apertura. Sin embargo, los ‘íntimos’ alzaron su nivel en el Clausura, ganaron esa segunda fase y el ‘1′ fue clave para dicha obtención con varias salvadas claves.

Pedro Gallese solo estuvo un año en Alianza Lima, ya que en 2020 volvió a emigrar. Más allá de la intención del elenco ‘íntimo’ de retenerlo, una oferta del Orlando City fue imposible de igualar, por lo que terminó yéndose a final de temporada.

Pedro Gallese en Alianza Lima (2019)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles en contra Partidos Imbatido 2019 Liga 1 - Playoffs 4 360′ 5 2 2019 Liga 1 - Clausura 11 990′ 16 1 2019 Liga 1 - Apertura 11 990′ 18 1 2019 Copa Libertadores 6 540′ 12 - TOTAL 32 2880′ 51 4

Este año, Yoshimar Yotún pegó la vuelta por segunda vez al país para ponerse una vez más la camiseta de Sporting Cristal, como en 2014. Durante las primeras tres temporadas en Cruz azul, club con el que ganó diferentes títulos como la liga azteca en 2021, ‘Yoshi’ fue pieza clave del equipo; pero en su último año empezó a perder terreno, por lo que empezó a buscar opciones una vez que se confirmó su no renovación con la ‘Máquina Cementera’.

Yoshimar Yotún en su último año en Cruz Azul (2021)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 21/22 Liguilla Apertura 1 90′ 1 - 21/22 Liga MX - Apertura 12 694′ - - 2021 Campeones Cup 1 68′ - - TOTAL 14 852′ 1 -

Si bien se especuló de un interés de la MLS y de Arabia Saudita, Yotún optó por volver a Cristal por una temporada. Y aunque cada vez que ingresó con los ‘rimenses’ se notó su jerarquía, las lesiones lo marginaron de varios partidos. La idea inicial de ‘Yoshi’ era volver a salir al extranjero, pero al no tener una oferta concreta a sus 32 años, decidió firmar su renovación con Cristal hasta 2024.

Yoshimar Yotún en Cristal (2022)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2022 Liga 1 - Playoffs 2 60′ - - 2022 Liga 1 -Clausura 7 439′ 1 1 2022 Liga 1 - Apertura 8 570′ 1 - 2022 Copa Libertadores 5 392′ - - TOTAL 22 1461′ 2 1

Este año también volvió otro jugador recordado de la selección peruana a la Liga 1: Paolo Hurtado. ‘Caballito’, recordado por el gol de la victoria en Quito durante las Eliminatorias a Rusia 2018, volvió a Alianza Lima luego de temporada y media en la Unión Española de Chile. Las expectativas con su vuelta eran grandes; sin embargo, no pudo afianzarse en el Clausura.

Paolo Hurtado en Unión Española (2021, 2022)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2022 Primera División de Chile 2 19′ 1 - 2021 Primera División de Chile 2 95′ - - TOTAL 4 114′ 1 -

Hurtado llegaba de duras lesiones en Chile y en Alianza no pudo encontrar la regularidad que esperaba. Empezó entrando como suplente, para poco a poco en la recta final ya no se tomado en cuenta dentro de la lista de convocados. A final de la temporada, y luego de la obtención del bicampeonato, Alianza despidió a ‘Caballito’. El extremo de 32 años buscará su revancha en 2023 con la camiseta de Cienciano, equipo que jugará la Copa Sudamericana.

Paolo Hurtado en Alianza Lima (2022)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2022 Clausura 7 111′ - -

Al igual que Yotún y Hurtado, otros jugadores peruanos que tuvieron oportunidades afuera regresaron, sin embargo, a diferente de los dos mencionados, estos lo hicieron teniendo aún edad para volver a emigrar; no obstante, por diferentes razones no ha sucedido. En 2017, Reimond Manco regresó al país luego de un paso fugaz por Zamora de Venezuela. ‘Rei’ tenía intención de consolidarse en el equipo ‘llanero’ y tentar una vuelta a la selección; sin embargo, no ocurrió.

Reimond Manco en Zamora (2017)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2017 Torneo Apertura de Venezuela 6 259′ - 2

A principios del 2017 llegó a Zamora, pero solo tres meses después se desvinculó del equipo para recaer en Unión Comercio. “Manco demostró que no estaba al nivel del equipo. Él mismo reconoció que ‘hay muchos jóvenes que están por encima de mí, prefiero dar un paso al costado’”, reveló Freddy Bautista, jefe de prensa de Zamora, sobre su sorpresiva salida.

Reimond Manco en Unión Comercio (2017, 2018)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2018 Descentralizado- Clausura 13 821′ 2 4 2018 Descentralizado - Apertura 9 602′ - 1 2018 Torneo de Verano 14 1257′ 2 2 2017 Descentralizado - Clausura 13 1103′ - 5 2017 Descentralizado - Apertura 15 1234′ 3 3 2017 Torneo de Verano 5 386′ - - TOTAL 69 5403′ 7 15

Estuvo dos temporadas en Unión Comercio para luego pasar por diferentes equipos de la Liga 1 hasta que jugó en Segunda División con Santos de Nazca y Juan Aurich. Destino similar tuvo Jean Deza, quien volvió al país en 2018 luego de una abrupta experiencia en el fútbol búlgaro en Levski Sofia.

Jean Deza en Levski Sofia (2017)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 16/17 efbet Liga 10 262¿ - 2 16/17 Copa Búlgara 2 50′ 1 - 16/17 Clasificación EL 1 4′ - - TOTAL 13 316′ 1 2

El club europeo anunció su salida tras no presentarse a entrenar durante un mes, aunque Jean Deza explicó sus razones. “Me dieron permiso por el nacimiento de mi hija y aproveché para explicar que no iba regresar por algunas cosas que pasé en Bulgaria. Se está llegando a un acuerdo con el equipo”, explicó en su momento,

Luego de su salida de Levski Sofia, Jean Deza jugó en 2018 en Sport Huancayo y tras ello estuvo en diferentes equipos de altura, también tuvo un paso fugaz por Alianza Lima. Este año, encontró regularidad en ADT a tal punto de que Cienciano se fijó en él para su campaña 2023.

Jean Deza en Sport Huancayo (2018)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2018 Descentralizado - Apertura 10 398′ 1 - 2018 Copa Sudamericana 2 128′ - - 2018 Torneo de Verano - Playoff 2 140′ - - 2018 Torneo de Verano 5 167′ - - TOTAL 19 833′ 1 -

Con pasado europeo

Así como los casos presentados con anterioridad, también hubo jugadores peruanos que hicieron toda una carrera afuera y llegaron por primera vez al fútbol peruano, como Cristian Benavente y Percy Prado. El ‘Chaval’ llegó este año a Alianza Lima luego de su experiencia en Bélgica y Egipto.

Cristian Benavente en Charleroi y Antwerp (2020/2021)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 20/21 Jupiler Pro League (Charleroi) 3 102′ - - 20/21 Beker van Belgie (Charleroi) 2 141′ - - 20/21 Jupiler Pro League (Antwerp) 9 174′ 2 - 20/21 Europa League (Antwerp) 6 297′ - 1 TOTAL 20 714′ 2 1

Benavente, de las inferiores del Real Madrid, jugó por primera vez en Perú con la camiseta ‘íntima’ en una oportunidad que se le presentó luego de no tener actividad por casi un año. Antes de llegar a Alianza este año, su último partido había sido el 26 de febrero de 2021 con el Sporting Charleroi en Bélgica.

Su llegada a Matute generó gran expectativa y fue yendo de a pocos debido al gran tiempo de inactividad que tuvo. Pese a ello, se dio tiempo para marcar más de un gol esta temporada. Eso sí, en la recta final, sufrió una lesión que lo dejó fuera del Clausura. A pesar de eso, firmó su renovación por una temporada más (2023).

Cristian Benavente en Alianza Lima (2022)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 2022 Liga 1 - Clausura 12 649′ 2 1 2022 Liga 1 -Apertura 14 426′ 4 1 2022 Copa Libertadores 4 212′ - - TOTAL 30 1287′ 6 2

Por otro lado, Percy Prado, quien hizo toda su carrera en el Nantes de Francia, no tuvo la misma suerte que el ‘Chaval’. En 2021, llegó a Sporting Cristal con la consigna de ganarse un puesto en el once titular y ser observado por Ricardo Gareca; pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Prado llegó falto de actividad y fuera de físico, por lo que el lateral fue acondicionado, pero nunca llegó a acondicionarse.

Percy Prado en Nantes B (19/20)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 19/20 National 2- Grupo C 12 1045′ - -

Percy Prado jugó poco o nada esa temporada con Cristal y a inicios de este año el club ‘rimense’ le rescindió contrato. Actualmente, el lateral vive en Francia, país al que llegó siendo un niño, y se encuentra sin equipo a sus 26 años.

Percy Prado en Cristal (2021)

Temporada Competición Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 20/21 Liga 1 - Clausura 2 63′ - - 20/21 Liga 1 - Apertura 3 186′ - - TOTAL 5 249′ - -





