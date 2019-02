Miguel Ángel Russo sobre la Copa Libertadores: “Me da vértigo”

Alianza Lima tiene retos muy grandes para este año. El primero arranca el próximo viernes 15 de febrero ante Sport Boys, primer peldaño para alcanzar el título nacional. El segundo reto será ante River Plate por la fase de grupos de la Copa Libertadores , el miércoles 6 de marzo. El ‘profe’ Russo sabe que no la tendrá fácil, por eso no pierde el optimismo y apunta a ganar.

“Con la Copa Libertadores tengo vértigo. Gracias a Dios, no hay sensación más linda que jugar la Libertadores, no hay adrenalina más grande que jugarla, vivirla. La perdí, la gané, me tocó irme en primera ronda, y luego la volví a jugar”, admitió Miguel Ángel Russo sobre su experiencia en el certamen internacional.

Respecto a la pregunta de cómo ve al equipo ante grandes clubes con los que comparte grupo en la Copa Libertadores, Russo afirmó que “hay diferencias respecto a que algunos equipos manejan más presupuestos que otros, pero el fútbol es tan bendito, que nada está dicho, hasta que juegas. Cómo desarrollamos ese juego depende de nosotros”.

Asimismo, durante la entrevista dada para ESPN FC Perú, el técnico aliancista no dudó en decir que no teme enfrentarse a grandes equipos, aunque “antes de arrancar un partido digo ‘me va a costar, pero por qué no’. Uno tiene que estar preparado para todo lo bueno y lo malo, igual se da”.

Respecto a los encuentros que tenga durante el año, no solo en el torneo local, sino también para la Copa Libertadores, consideró importante manejar con inteligencia los partidos de local y los de visita de forma distinta. “Influye tu gente cuando se juega de local. De visita tienes que saber cómo llevar los partidos, no puedes ir al ritmo del local”, agregó.

Alianza Lima quiere el título nacional este año y pretende pasar a la siguiente ronda en la Copa Libertadores. Con las incorporaciones de Joazhiño Arroé, Adrián Ugarriza, Felipe Rodríguez, Wilder Cartagena y Pedro Gallese, los íntimos buscarán hacer historia este año. ¿Lo conseguirán?