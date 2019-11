Pablo Bengoechea sobre Christian Cueva: "En enero va a estar en una institución que quiera contar con él"

Christian Cueva se encuentra en Lima, aunque no precisamente por la concentración de la Selección Peruana. Su delicada situación en Santos de Brasil no solo ha sido observado por el entorno de la FPF, sino también por el técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea.

" Christian Cueva ha tenido dificultades con Santos, su institución. Profesionalmente hablando, ojalá pueda conseguir un equipo para el próximo año, uno competitivo, por la realidad que él tiene y también pensando en la Selección Peruana", sostuvo Bengoechea en conferencia de prensa.

El entrenador íntimo destacó la importancia que tiene Cueva en el esquema de Ricardo Gareca, así como también las habilidades del futbolista, aquellas vio en la época cuando fue parte del comando técnico de la 'bicolor'. Por ello, el 'profe' no descarta que pronto aparezcan ofertas que permitan la continuidad del jugador.

"Cuando conocí a Cueva era un chico muy bueno, con muchas ganas de triunfar, con muchos deseos de jugar un mundial, como todos sus compañeros y lo lograron. Yo me imagino que se irá acomodando su situación deportivamente y en enero va a estar en una institución que quiera contar con él", manifestó Bengoechea.

Horas más tarde, el directivo de Alianza Lima, César Torres, conversó con RPP y se refirió a la posibilidad de traer al popular 'Aladino' al club; no obstante, el presupuesto sería el principal impedimento. "No lo descartamos. Es una posibilidad, pero por ahora no está dentro del presupuesto", afirmó.

Christian Cueva regresó en silencio a nuestro país, tras problemas con Santos de Brasil. (Foto y video: América TV)

