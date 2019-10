Técnico de San Martín explotó en conferencia de prensa y arremetió contra la FPF

No se cayó nada. El técnico del plantel 'santo', Carlos Bustos, no contuvo su indignación, tras los errores arbitrales que se dieron en el duelo de Alianza Lima vs. San Martín en el Alberto Gallardo. El entrenador arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pues consideró que no es el primer partido en el que se ven afectados.

"El arbitraje ha sido paupérrimo, lo que sucedió hoy en la cancha es de otro reglamento. ¿Acaso un arquero puede jugar con las manos dos metros fuera del área? El árbitro no retrocedió la jugada. Concha viene de una fractura del quinto metatarsiano y le meten una plancha de expulsión y no pasa nada", manifestó Bustos en conferencia de prensa.

Si bien aclaró que el resultado fue justo para Alianza Lima, no descartó que se estén dando los partidos de 'rara' manera. "Eso no tiene nada que ver con el triunfo justo de Alianza, pero desgraciadamente este torneo es raro y no creíble", agregó.

Al respecto, mandó un mensaje directo a la FPF. "Seguramente, mañana en la Asamblea van a resolver que hay equipos que son favorecidos y otros desprotegidos. Eso me queda clarísimo, ojalá siga siendo motivante la punta del torneo, donde están los equipos grandes peleando. Eso no nos preocupa a nosotros, sino la mala intención", aclaró Bustos.

Y es que no solo el arbitraje fue puesto en tela de juicio por el técnico de San Martín, sino también la liberación de jugadores de la Selección Peruana Sub-23 para que disputen esta fecha del Torneo Clausura. "Pedimos a los jugadores y no nos dieron. La Selección siempre es prioridad, pero no entiendo porque devolvieron futbolistas a ciertos equipos y no a todos", concluyó.

Aquí la polémica conferencia de prensa que protagonizó Carlos Cortijo, técnico de Pirata FC. (Video: Takeshi Ayasta)

► Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la Fecha 11 del Torneo Clausura



► Leao Butrón aceptó que metió mano, pudo irse expulsado y bromeó sobre su renovación para el 2020



► Tras la derrota de San Martín: Diego Rebagliati arremetió contra la FPF por errores arbitrales [FOTO]



► Selección peruana | Luis Advíncula sobre Christian Cueva: "La selección no depende de un solo jugador"



► Perú 1-0 Colombia | Selección peruana Sub 23 venció a 'cafeteros' con golazo de Kevin Quevedo