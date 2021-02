Duro golpe para el fútbol femenino de Universitario. Cindy Novoa, una de las piezas claves de la escuadra merengue para la obtención del campeonato nacional y posterior clasificación a la Copa Libertadores, fue anunciada como flamante refuerzo de Alianza Lima con miras a la presente temporada.

Las negociaciones con el área deportiva de la institución estudiantil no llegaron a darse, por lo que la jugadora tomará un nuevo rumbo, buscando consolidarse en el ambiente profesional en el clásico rival de su ahora exequipo.

Cindy Novoa también es seleccionada nacional, por lo que su aporte al crecimiento del equipo femenino de Alianza Lima será más que importante en la actualidad. Cabe destacar que las blanquiazules perdieron dos definiciones con Universitario en 2019, por lo que se preparan de la mejor manera para dar el gran golpe.

Hace unas semanas, la futbolista dio a conocer la ruptura de las conversaciones con el club crema, debido a que quisieron comunicarse directamente con ella y no con su representante, lo que hizo que la gerencia deportiva no lo vea con buenos ojos, decidiendo la no extensión del vínculo laboral entre ambas partes.

Cindy Novoa fue presentada por Alianza Lima. (Foto: prensa: AL)

Si bien Cindy Novoa tenía esperanzas de volver a jugar con Universitario, las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que tuvo que comenzar a analizar otras ofertas, siendo la de Alianza Lima la que mayor beneficios le daba para su carrera, por lo que optó por mudarse a La Victoria.

“Leo todos los comentarios de los hinchas de Universitario. Siempre me escriben para preguntarme dónde voy a jugar y se preocupan por mí. Yo les agradezco, de corazón. Espero seguir vistiendo la camiseta y, si hoy es la despedida, solo me queda palabras de agradecimiento para los fanáticos y el club”, sostuvo la ahora jugadora de Alianza Lima en una entrevista brindada a Depor, hace unos días.





