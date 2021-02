El trabajo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana no solo es aplaudido en nuestro país, ya que su trabajo nos llevó a un mundial luego de 36 años, sino también por sus colegas y compatriotas que, como él, buscan ganarse un nombre en el fútbol internacional.

Este es el caso de Matías Almeyda, DT de San Jose Earthquakes elenco de Marcos López. El estratega argentino elogió el trabajo que ha realizado el ‘Tigre’ y el impacto que este ha tenido para otros técnicos. “Si bien uno mira a todas las selecciones, cuando hay un compatriota lo ve un poco más”, señaló a GOLPERU.

“Está ese deseo de que le vaya bien, de que sigan abriendo puertas, tratando de hacer las cosas bien y sí se vio un cambio. Los números de la selección peruana y la cantidad de años sin ir a un mundial lo hablan. Creo que es realmente importante lo que ha hecho Ricardo”, agregó.

Además, confesó que se siente contento por todo lo que ha logrado: “No he tenido la posibilidad de tener una amistad con él, tengo amigos en común y sé que es una gran persona y me pone contento, que tipos como Ricardo les vaya bien, sobre todo en un país tan lindo como el Perú, que tiene mucha gente conocida y a la cual respeto mucho”.

De vuelta a la MLS

La MLS tiene previsto su inicio el 17 de abril, debido a los altos índices de contagios del COVID-19 que se siguen registrando en Estados Unidos. Esto también atrasa la pretemporada de los equipos, como el San Jose Earthquakes, pues los entrenamientos se pasarían para el 1 u 8 de marzo.

Pese a los retrasos, Almeyda confía en el profesionalismo de sus jugadores, como es el caso Marcos López, a quien destacó por el crecimiento que ha tenido en el club. “López es un gran profesional. Estoy muy contento de dirigirlo porque ha mejorado mucho y tiene un gran futuro. Depende de él seguir en buen nivel”, comentó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

“Imperial” y “soberbio”: diario español se rinde ante Renato Tapia tras su partido ante Atlético de Madrid