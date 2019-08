Liga 1: conoce la programación completa de la Fecha 4 del Torneo Clausura

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Arranca una nueva semana en el fútbol peruano y los tres grandes se alistan para recibir o visitar a sus próximos rivales de la Fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. La tabla de posiciones ha sufrido cambios, luego de los resultados de la última jornada, donde los blanquiazules cayeron en Trujillo, los cremas empataron sin goles y los rimenses sumaron los tres puntos. ¿Cómo les irá esta semana?

Melgar arranca la jornada de local, en el Monumental de la UNSA, donde recibirá a Real Garcilaso, que solo ha sumado 3 puntos desde el inicio del Torneo Clausura. Este será el único duelo que se disputará el viernes 23 de agosto, a las 8:00 p.m. El 'dominó' se ubica en cuarta posición en la tabla.

Alianza Lima tendrá que esperar al sábado para hacer su debut de la fecha. Los íntimos llegan a este partido luego de caer 3-1 ante César Vallejo, en el estadio Mansiche. Esta vez, y en casa, los blanquiazules esperan quedarse con la victoria ante Cantolao, que ha tratado de mantenerse a la mitad de la tabla.

El domingo se esperan partidazos. Sporting Cristal visitará a Unión Comercio para seguir sumando puntos, pues de ganar este encuentro, podría rebasar al actual líder, Binacional, que empató en la Fecha 3, por lo que se ha quedado con 39 unidades, mientras que los rimenses tienen un total de 38.

Universitario de Deportes cierra el calendario de partidos del domingo al visitar a Mannucci, en el estadio Mansiche. Los cremas tuvieron un regreso al fútbol peruano muy tibio y sin público, al empatar sin goles ante San Martín. Si bien encabeza la Tabla del Clausura junto a los 'Santos', el cuadro merengue no está dispuesto a compartir la gloria.

Liga 1: progranación de la fecha 4 del Torneo Clausura

Viernes 23 de agosto



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA - Arequipa

Trasmisión: GOLPERU



Sábado 24 de agosto



Binacional vs. Ayaycucho FC

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Guillermo Briceño - Juliaca

Transmisión: GOLPERU



Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Huancayo

Transmisión: GOLPERU



Alianza Lima vs. Cantolao

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva - Lima

Transmisión: GOLPERU



Domingo 25 de agosto



San Martín vs. Pirata FC

Hora: 11:15 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Transmisión: GOLPERU



Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca

Transmisión: GOLPERU



Alianza Universidad vs. UTC

Hora 3:30 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia - Huánuco

Transmisión: Facebook Live



Carlos A. Mannucci vs. Universitario de Deportes

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Mansiche - Trujillo

Transmisión: GOLPERU



Lunes 26 de agosto



Sport Boys vs. César Vallejo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau - Callao

Transmisión: GOLPERU

