Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal: ¿Cuándo y dónde juegan la segunda fecha por la Copa Bicentenario? 

La Copa Bicentenario arranca nuevamente este viernes. Para esta segunda fecha de la fase de grupos, Alianza Lima buscará seguir sumando los tres puntos, para pasar cómodo a la siguiente ronda, mientras que Universitario deberá ganar este encuentro, tras el empate sin goles de la jornada anterior.

Los íntimos, al mando de Pablo Bengoechea, están decididos a llegar hasta la final de la Copa Bicentenario, por lo que quieren sumar su segunda victoria frente a Melgar, este domingo a las 5:45 p.m. en el estadio estadio Miguel Grau del Callao.

Por su parte, los cremas no tuvieron un debut arrasador en el torneo; sin embargo, esperan voltear ello, luego de empatar sin goles ante Unión Huaral. Ante Coopsol buscarán sumar los tres puntos de la jornada, a fin de asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

Sporting Cristal buscará repetir el plato de la primera fecha, luego de ganar por dos goles a cero a Atlético Sullana. Esta vez, nuevamente tendrá un rival piurano, a Atlético Grau, por la segunda jornada del torneo. El duelo está programado para este domingo a la 1:15 p.m. en el estadio Municipal de Bernal.

Conoce la programación completa aquí:

Viernes 28 de junio:

8:00p.m. | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos: estadio Miguel Grau del Callao. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)

Sábado 29 de junio:

11:30 a.m. | Pirata FC vs. Juan Aurich: estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)



11:30 a.m. | Sport Victoria vs. Binacional FC: estadio José Picasso Peratta de Ica.



5:45 p.m. | U. César Vallejo vs. A. Atlético: estadio Mansiche de Trujillo. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)



8:00 p.m. | Cantolao vs. Cienciano: estadio Miguel Grau del Callao. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)

Domingo 30 junio:



11:00 a.m. | Unión Comercio vs. Sport Loreto: estadio IPD de Moyobamba. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)



1:00 p.m. | Los Caimanes vs. U. San Martín: estadio Municipal de Chongoyape.



1:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal: estadio Municipal de Bernal de Piura.



3:30 p.m. | Coopsol vs. Universitario: estadio Segundo Aranda de Huacho. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)



3:30 p.m. | Santos FC vs. D. Municipal: estadio Municipal de Nasca.



3:30 p.m. | Santa Rosa vs. Real Garcilaso: estadio Los Chankas de Andahuaylas.



5:45 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar: estadio Miguel Grau del Callao. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)

Lunes 01 julio:

3:30 p.m. | Ayacucho FC vs. Sport Huancayo: estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)



8:00 p.m. | Mannucci vs. Unión Huaral: estadio Mansiche de Trujillo. (Será transmitido EN VIVO por GOLPERU)

