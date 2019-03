Wilmar Roldán presentó un informe contra Alianza Lima ante CONMEBOL

Alianza Lima y River Plate chocaron por la Copa Libertadores en pasado 6 de marzo en el Estadio Nacional. Con el arbitraje de Wilmar Roldán y varios incidentes de por medio, el marcador quedó 1-1.

La mayor incomodidad de Alianza Lima fue el nulo accionar de Wilmar Roldán ante los insultos de Enzo Pérez a Gallese, por tal motivo, la directiva del club decidió elevar un reclamo formal ante CONMEBOL.

Hoy, casi tres semanas después de lo sucedido, Wilmar Roldán presentó un informe ante la misma organización detallando que recibió insultos de hinchas blanquiazules al término del partido entre Alianza Lima y River Plate.

Por su parte, el gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero, indicó en una entrevista a RPP que el informe se desvía de la realidad.

"Ya le hemos dado respuesta a ese informe que, evidentemente, se desvía un poco de la realidad. No sabemos si podemos recibir penalidades, pero esperemos que no porque hay ciertas cosas que no se están teniendo en cuenta en el documento. Por ejemplo, no habla sobre los insultos de Enzo Pérez a Pedro Gallese, que fue televisado", señaló Romero.

